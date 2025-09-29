scorecardresearch
 

Feedback

तौबा तुम्हारे ये इशारे, आंख मटकाते ही पाक‍िस्तान हारे... इस एक VIDEO से अर्शदीप-हर्ष‍ित-ज‍ितेश ने अबरार को बुरी तरह घेरा

पाकिस्तानी टीम के ख‍िलाड़ी अबरार अहमद विकेट लेने के बाद अपना एक अलग तरह का सेल‍िब्रेशन करते हैं. लेकिन भारत के ख‍िलाफ जब भी वो ऐसा करते हैं, तो टीम की नैया डूब जाती है. इस सेल‍िब्रेशन को लेकर अर्शदीप सिंह, हर्ष‍ित राणा और ज‍ितेश शर्मा ने एश‍िया कप फाइनल के बाद उनको ट्रोल कर दिया.

Advertisement
X
अर्शदीप, हर्षित, जितेश ने एशिया कप जीत के बाद अबरार अहमद के जश्न की नकल की (Photo: ITG)
अर्शदीप, हर्षित, जितेश ने एशिया कप जीत के बाद अबरार अहमद के जश्न की नकल की (Photo: ITG)

एश‍िया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तानी टीम के स्प‍िनर अबरार अहमद अपनी 'पुरानी हरकत' की वजह से चर्चा में आ गए. यह कुछ और नहीं था बल्क‍ि उनका विकेट लेने के बाद सेल‍िब्रेशन था. 

लेकिन यहां द‍िलचस्प बात यह है कि जब भी अबरार आंखें मटकाने वाला सेल‍िब्रेशन करते हैं, खासकर भारत के ख‍िलाफ, तो उनकी टीम को हार मिलती है.

इसी साल फरवरी में चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 में भी उन्होंने भारत के ख‍िलाफ वनडे मुकाबले में ऐसा किया था. तब अबरार ने शुभमन गिल को आउट करते आंखें मटकाई थीं.  उस मुकाबले में उन्होंने शुभमन गिल को 20 रन पर आउट किया था. पर भारतीय टीम ने मुकाबले को 6 विकेट से 45 गेंद शेष रहते जीत लिया था. 

सम्बंधित ख़बरें

Asia Cup 2025
'इंडिया के जूते के बराबर...', हार पर झल्लाया पाकिस्तानी फैन, PAK मीडिया क्या बोली? 
khawaja asif and pakistan team
क्रिकेट की जीत को पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा, तो ख्वाजा आसिफ बोले- सुलह की उम्मीद भी खत्म... 
Suryakumar Yadav
कैप्टन सूर्या के एटीट्यूड ने भारत की पाकिस्तान पॉलिसी को नया लेवल दे दिया 
एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया, ट्रॉफी को लेकर सस्पेंस और ड्रामा 
Suryakumar Yadav
कप्तान सूर्या की मैच फीस कितनी है? जीतते ही इंडियन आर्मी को देने का किया ऐलान 

अब ताजा वाकया एश‍िया कप फाइनल में हुआ, जहां उन्होंने संजू सैमसन को 24 रनों पर साह‍िबाजादा फरहान के हाथों कैच आउट करवाया. इसके बाद उन्होंने फ‍िर से ट्रेडमार्क सेल‍िब्रेशन किया.

हालांकि, उनका यह सेल‍िब्रेशन उनकी ही टीम के लिए मनहूस सेल‍िब्रेशन बन गया. क्योंकि उन्होंने भारत के ख‍िलाफ जब-जब ऐसा किया, उनकी टीम हारी ही है. 

Advertisement

वहीं पाकिस्तान को पीटने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने भी अबरार अहमद को ट्रोल कर दिया. दरअसल- अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और जितेश शर्मा ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार अहमद का स्टाइल कॉपी किया. 

वैसे 14 स‍ितंबर को ग्रुप स्टेज और फ‍िर 21 स‍ितंबर को सुपर-4 के मुकाबले में अबरार अहमद ने ऐसा करने से परहेज किया था. भारतीय टीम  चैम्प‍ियन भारतीय टीम बन चुकी है. सूर्या एंड कंपनी ने दुबई में रव‍िवार (28 स‍ितंबर) को पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. इस तरह भारतीय टीम नौवीं बार एश‍िया कप की चैम्प‍ियन रही. वहीं टी20 फॉर्मेट (2016, 2022) में यह भारतीय टीम की तीसरी बार एश‍िया कप में जीत रही.  

सुपर-4 में अबरार ने की थी हसरंगा की नकल! 
23 स‍ितंबर को पाक‍िस्तान ने श्रीलंका को सुपर फोर मुकाबले में 5 विकेट से हराया. इस मुकाबले में भी अबरार ने ड्रामा काटा था. तब उन्होंने वान‍िंदु हसरंगा की नकल की थी, बाद में  श्रीलंकाई स्पिनर ने मैच के दूसरे हिस्से में एक बार नहीं, बल्कि दो बार उनकी नकल की. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement