इस बल्लेबाज ने मचाई तबाही, 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर रचा इतिहास

अरिथरन वसीकरण उन खास खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने का कारनामा किया है. 34 वर्षीय इस बल्लेबाज ने शुक्रवार को यूरोपियन क्रिकेट सीरीज (ECS) T10 में Bayer Uerdingen Boosters से खेलते हुए Koln Challengers के खिलाफ ये कारनामा किया.

अरिथरन ने 6 गेंदों पर 6 छक्के पारी के पांचवें ओवर में जड़े. उन्होंने गेंदबाज आयुष शर्मा को निशाने पर लेते हुए 6 गगनचुंबी सिक्स लगाए. आयुष के इस ओवर में कुल 36 रन पड़े. अरिथरन ने अपनी इस पारी में 7 छक्के और 3 चौके लगाए. वह पारी के आठवें ओवर में आउट हुए. अरिथरन के ताबड़तोड़ 61 रनों की बदौलत Bayer Uerdingen Boosters ने 10 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 115 रन बनाए.

Aritharan Vaseekaran, the latest addition to the six-sixes club. #ECST10 pic.twitter.com/nsr5Zf35lX