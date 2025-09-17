scorecardresearch
 

फिर नाराज हो गया पाकिस्तान, एंडी पायक्रॉफ्ट ऑफ‍िश‍ियली अब भी मैच रेफरी... PCB ने ICC से की श‍िकायत

पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के बीच एश‍िया कप में बुधवार (17 स‍ितंबर) को भ‍िड़ंत होनी है. लेकिन इस मैच से ऑफ‍िस‍ियली अब भी एंडी पायक्रॉफ्ट रेफरी है. ऐसे में अब एक बार फ‍िर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) एक बार फ‍िर ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) के दरबार में हाज‍िरी लगाने पहुंच गया है.

एंडी पायक्रॉफ्ट को लेकर PCB ने ICC से दोबारा श‍िकायत की है (Photo: Getty/AP)
एशिया कप 2025 में यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) और पाकिस्तान के बीच अहम मुकाबला बुधवार को है. लेकिन मैच से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) से मांग की थी कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को इस मुकाबले से हटा दिया जाए, क्योंकि वो अब भी ऑफ‍िश‍ियली इस मैच के रेफरी है. 

PCB का आरोप था कि पायक्रॉफ्ट ने भारत-पाकिस्तान मैच में पक्षपात दिखाया था और दोनों टीमों के कप्तानों को टॉस के समय हाथ न मिलाने की सलाह दी थी. 

जो ताजा अपडेट सामने आया है उसके अनुसार. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बुधवार को पाकिस्तान vs UAE एशिया कप 2025 के महत्वपूर्ण मुकाबले से एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की फिर से जोरदार मांग की है. बोर्ड का साफ संदेश है कि वे किसी भी हाल में एंडी पायक्रॉफ्ट को इस मैच का मैच रेफरी नहीं चाहते. 

सूत्रों की मानें तो, एक और मैच रेफरी रिचर्ड रिचर्डसन भी इस समय दुबई में मौजूद हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि ICC के पास विकल्प मौजूद है. पर अब गेंद पूरी तरह से ICC के पाले में है, जो अंतिम फैसला लेगा कि इस अहम मैच में कौन रेफरी बनेगा. 

क्या UAE  Vs पाकिस्तान का मैच रद्द होगा? 
हालांकि सूत्र यह भी बता रहे हैं कि आज का मुकाबला रद्द होने की संभावना बहुत कम है. लेकिन अब मुख्य सवाल यह बन गया है कि ICC एंडी पायक्रॉफ्ट की जगह किसे नियुक्त करेगा. क्योंक‍ि पहले खबरें यही आई थीं कि पायक्रॉफ्ट की जगह र‍िची र‍िचर्डसन इस मुकाबले में मैच रेफरी होंगे. लेकिन अब जिस तरह पाकिस्तान ने एक बार फ‍िर ICC से श‍िकायत की है, उससे यह बड़ा सवाल बन गया है कि इस मैच में पाकिस्तान का स्टैंड क्या रहेगा. क्योंकि पाकिस्तान ने इस मैच को लेकर उस स्थ‍ित‍ि में बायकॉट की घोषणा की थी कि अगर पायक्रॉफ्ट रहेंगे, तो उनकी टीम नहीं खेलेगी. 

ऐसे में सवाल है कि अगर ICC अपने रुख पर कायम रहा, और पायक्रॉफ्ट ऑफ‍िश‍ियली बरकरार रहे तो क्या दुबई में बुधवार को पाकिस्तानी टीम खेलने उतरेगी?

 

