साड़ी की रेशमी चमक, लहराती जुल्फें और वो मुस्कुराहट... अनाया बांगड़ का 'Poo बनी Parvati' अवतार देखा क्या?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ की ट्रांसवुमन बेटी अनाया बांगड़ एक बार फिर अपने दिल छू लेने वाले पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर छा गई हैं. उन्होंने हाल ही में पहली बार साड़ी पहनने का अनुभव इंस्टाग्राम रील के जरिए साझा किया, जिसमें वह बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही हैं.

क्रिकेटर से ट्रांसवुमन बनीं अनाया बांगड़ लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. पहली बार साड़ी पहनकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें बैकग्राउंड में भावुक गीत 'तोसे नैना लागे' की धुन बज रही है. अनाया ने कैप्शन में लिखा- "Poo बनी Parvati" और इस पोस्ट में उन्होंने अपनी मां का जिक्र नहीं छोड़ा और लिखा - Wearing my mom’s saree... जैसे वह कह रही हों - आज पहली बार मां की साड़ी पहनी, हर पल्लू में जैसे उनका आशीर्वाद लिपटा है, हर परत में एक अपनापन, एक सुकून समाया है.

दरअसल. उनका यह संवाद पूरे ट्रांजिशन का एक सशक्त प्रतीक बन गया है. अनाया का यह कैप्शन मशहूर बॉलीवुड फिल्म 'कभी खुशी कभी ग़म' की याद दिलाता है, जिसमें करीना कपूर का किरदार "Poo" (पूजा) एक ग्लैमरस फैशन आइकन के रूप में दर्शकों के बीच सुपरहिट हुआ था. फिल्म के एक सीन में दीदी बनीं काजोल उनसे कहती हैं- "पू बनी पार्वती". फिल्म में जहां यह डायलॉग सिर्फ स्टाइल और मस्ती का हिस्सा था, वहीं अनाया ने इसे अपनी आत्म-यात्रा की पहचान बना दिया.

पहली साड़ी - जब देह और आत्मा ने एक-दूसरे को थामा

इस पोस्ट में अनाया ने साड़ी में अपने रूप की गरिमा, नारीत्व की कोमलता और आत्म-स्वीकृति की पराकाष्ठा को जिया. वीडियो में उनकी 'कोमल चाल' एक फैशन स्टेटमेंट नहीं, बल्कि उन वर्षों की कहानी थी जब उन्होंने खुद को खोजा, समझा और अपनाया. साड़ी पहनना हर लड़की के लिए खास होता है, लेकिन अनाया के लिए ये सिर्फ एक पहनावा नहीं, बल्कि खुद को गले लगाने का पल था.

साड़ी में सजी अनाया, लेकिन असल जीत भीतर की थी

अनाया, जो पहले आर्यन बांगड़ के नाम से पहचानी जाती थीं, ने 2023 में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) करवाई. क्रिकेट की दुनिया से आने वाली अनाया अब सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के लिए उम्मीद, हिम्मत और खूबसूरती की मिसाल बन चुकी हैं. उनके इस साड़ी लुक पर हजारों लोगों ने प्यार जताया और रील पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई.

अनाया की उस रील पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आए. किसी ने 'स्टनिंग', तो किसी ने- 'Indian woman truely defines the essence of beauty- भारतीय नारी सुंदरता की असली परिभाषा' कहा. ... लेकिन अनाया ही जानती हैं कि उनका खास संदेश क्या है- "तू वही है जिसे तू हमेशा से होना चाहती थी. अब तू जी रही है." कुछ लोगों ने अनाया की तस्वीर पर भद्दे कमेंट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी सादगी, भावनाएं और आत्मविश्वास के आगे वो शब्द भी हार गए.

