'कॉकरोच बिल से निकल आए...', रोहित-विराट के आलोचकों पर भड़का ये दिग्गज, सुनाई खरी-खोटी

एबी डिविलियर्स ने कहा कि लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली को उनके करियर के आखिरी दौर में बिना वजह आलोचना का निशाना बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह समय उन्हें नीचा दिखाने का नहीं, बल्कि उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने का है. डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खिलाड़ियों के अंत की ओर बढ़ते करियर पर नकारात्मकता फैलाते हैं.

सिडनी वनडे में रोहित-विराट ने 168 रनों की साझेदारी की (Photo: BCCI)
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने कहा है कि लोग सिर्फ इसलिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दोनों अपने करियर के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत रोहित और कोहली के लिए अच्छी नहीं रही थी. पहले मैच में दोनों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जहां रोहित ने सिर्फ 8 रन बनाए जबकि कोहली खाता भी नहीं खोल सके. दूसरे वनडे में रोहित ने 73 रन बनाए, लेकिन कोहली एक बार फिर बिना खाता खोले आउट हो गए और भारत को सीरीज़ में हार झेलनी पड़ी.

हालांकि, सीरीज़ के अंतिम मुकाबले में “रो-को” (Ro-Ko) की जोड़ी ने अपनी क्लास दिखाई और दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की साझेदारी कर भारत को 9 विकेट से जीत दिलाई. रोहित ने नाबाद 121 रन बनाए और कोहली ने 74 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया में अपना अध्याय शानदार ढंग से खत्म किया.

क्या बोले कोहली के दोस्त डिविलियर्स

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए डिविलियर्स ने कहा कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग क्यों उन खिलाड़ियों पर नकारात्मक ऊर्जा डालना चाहते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश और क्रिकेट के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने कहा,  'मुझे नहीं पता लोगों को क्या हो जाता है. पता नहीं, मैं उन्हें लोग भी कहूं या नहीं. जैसे ही खिलाड़ी अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, कुछ ‘कॉकरोच’ अपने बिलों से निकल आते हैं. क्यों? क्यों आप ऐसे खिलाड़ियों के प्रति नकारात्मक ऊर्जा फैलाना चाहते हैं जिन्होंने अपने देश और इस खूबसूरत खेल के लिए अपना जीवन दे दिया? यह समय तो उन्हें मनाने और सम्मान देने का है.'

डिविलियर्स ने आगे कहा कि पिछले कुछ महीनों में रोहित और कोहली को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है. उन्होंने कहा कि भले ही कुछ लोग उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश प्रशंसक आज भी उनके शानदार करियर का जश्न मना रहे हैं.

उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ महीनों में दोनों को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी है. हर कोई उन्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, और इसका कारण मुझे समझ नहीं आता. हालांकि मैं अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी नजर में ज्यादातर लोग रोहित और विराट के अद्भुत करियर का सम्मान और जश्न मना रहे हैं. यह फिर से उन्हें मनाने का शानदार समय है.' अब रोहित और कोहली 30 नवंबर से शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज़ में एक्शन में नजर आएंगे.

---- समाप्त ----
TOPICS:

