'रोहित-कोहली को डराओ मत, उन्हें...', पूर्व कप्तान ने टीम सेलेक्टर्स को दिया अल्टीमेटम

पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को अकेला छोड़ देना चाहिए. साथ ही चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन को उनकी उम्र को लेकर कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी में जुटे हैं.

पूर्व चयन समिति अध्यक्ष श्रीकांत ने शनिवार को सिडनी में खेले गए वनडे में रोहित और कोहली की मैच जिताने वाली पारी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि अब चयनकर्ताओं को दो साल बाद होने वाले 50 ओवरों के इस बड़े टूर्नामेंट के लिए दोनों के नामों को पहले से ही फाइनल कर लेना चाहिए.

38 वर्षीय रोहित शर्मा और 36 वर्षीय विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के अंतिम मुकाबले में भारत की नौ विकेट से जीत के दौरान 168 रनों की साझेदारी की. रोहित ने शानदार 121 रन नाबाद बनाए, जबकि कोहली भी फिफ्टी जमाकर नाबाद रहे.

रोहित और कोहली की अंतरराष्ट्रीय वापसी को लेकर बहुत कुछ कहा गया था, क्योंकि दोनों दिग्गज चार महीने के लंबे ब्रेक के बाद मैदान पर लौटे थे. जब शुभमन गिल ने कप्तानी संभाली, तो यह साफ हो गया था कि चयनकर्ता भविष्य को ध्यान में रख रहे हैं. मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर (Ajit Agarkar) ने भी कहा था कि इन दोनों बल्लेबाज़ों का मूल्यांकन किया जाएगा और उनके विश्व कप स्थान की कोई गारंटी नहीं है.

रोहित ने सीरीज में 202 रन बनाए

हालांकि, रोहित ने अपने आलोचकों को शानदार प्रदर्शन से जवाब दिया और तीन मैचों की सीरीज़ में सर्वाधिक 202 रन बनाए. पूर्व कप्तान, जिन्होंने वनडे से पहले अपनी तैयारी के दौरान 11 किलोग्राम वजन घटाया, एडिलेड में 97 गेंदों में 73 रनों की संघर्षपूर्ण पारी में भले ही थोड़े जंग लगे लगे हों, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के कठिन स्पेल्स को झेला. इसके बाद सिडनी में उन्होंने अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाया और 13 चौके तथा 3 छक्के लगाकर हाल के समय की अपनी सबसे सहज और संतुलित वनडे पारियों में से एक खेली.

क्या बोले पूर्व कप्तान श्रीकांत

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए श्रीकांत ने कहा कि सिडनी में रोहित की पारी उन्हें 2019 विश्व कप की याद दिला गई, जब वे बड़ी पारियां खेलने के इरादे से उतरते थे और पांच शतक जड़कर रिकॉर्ड बनाए थे. उन्होंने कहा, 'रो-को (Ro-Ko) 2027 के लिए तैयार हैं. रोहित, मेरी राय में, निश्चित रूप से 2027 विश्व कप खेलना चाहिए. उम्र की बात मत करो. मत कहो ‘वह 40 के करीब है, 40 छूने वाला है’. यह सब बंद करो. वह फिट है, शानदार फॉर्म में है, स्लिप में बेहतरीन कैच पकड़ रहा है. और क्या चाहिए? वह हर मैच में रन बना रहा है. ऐसा लगा जैसे 2019 विश्व कप की तरह बल्लेबाजी कर रहा हो.'

श्रीकांत ने कहा कि विराट कोहली तो 45 साल तक खेल सकता है, उसकी फिटनेस वैसी ही है जैसी 25 साल के खिलाड़ी की होती है. रोहित ने अपने वनडे खेल में वर्षों के दौरान बदलाव किया है. श्रीकांत ने कहा कि चयनकर्ताओं को रोहित और कोहली को सुरक्षा का अहसास कराना चाहिए और टीम को उनके इर्द-गिर्द बनाना चाहिए, न कि उन्हें असुरक्षा में डालना चाहिए.

