scorecardresearch
 

Feedback

'रोहित-कोहली को डराओ मत, उन्हें...', पूर्व कप्तान ने टीम सेलेक्टर्स को दिया अल्टीमेटम

पूर्व कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को उम्र के आधार पर जज नहीं करना चाहिए और उन्हें 2027 वनडे विश्व कप तक खेलने देना चाहिए. उन्होंने सिडनी वनडे में दोनों की 168 रन की साझेदारी की सराहना की और कहा कि चयनकर्ताओं को दोनों को भरोसा देना चाहिए, डराना नहीं.

Advertisement
X
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सिडनी वनडे में शानदार प्रदर्शन किया. (Photo: AFP)
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सिडनी वनडे में शानदार प्रदर्शन किया. (Photo: AFP)

पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली  को अकेला छोड़ देना चाहिए. साथ ही चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन को उनकी उम्र को लेकर कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी में जुटे हैं.

पूर्व चयन समिति अध्यक्ष श्रीकांत ने शनिवार को सिडनी में खेले गए वनडे में रोहित और कोहली की मैच जिताने वाली पारी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि अब चयनकर्ताओं को दो साल बाद होने वाले 50 ओवरों के इस बड़े टूर्नामेंट के लिए दोनों के नामों को पहले से ही फाइनल कर लेना चाहिए.

38 वर्षीय रोहित शर्मा और 36 वर्षीय विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के अंतिम मुकाबले में भारत की नौ विकेट से जीत के दौरान 168 रनों की साझेदारी की. रोहित ने शानदार 121 रन नाबाद बनाए, जबकि कोहली भी फिफ्टी जमाकर नाबाद रहे. 

सम्बंधित ख़बरें

Rohit Sharma cover image.
उम्र बढ़ी, लेकिन कमाल वही.... रोहित ने दिखाया- टैलेंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती 
Ajinkya Rahane
'उम्र सेलेक्शन का पैमाना नहीं होना चाहिए', अजिंक्य रहाणे का फिर छलका दर्द 
rohit sharma
रोहित शर्मा ने वड़ापाव छोड़ा, बॉडीबिल्डर की तरह... नायर ने बताया हिटमैन का फ्यूचर प्लान  
Rohit_Sharma_Sydney_Post
Sydney से वापसी पर Rohit Sharma का इमोशनल पोस्ट 
rohit sharma
एक आखिरी बार, सिडनी से विदा ले रहा... स्वदेश वापसी से पहले रोहित शर्मा का इमोशनल पोस्ट 

यह भी पढ़ें: उम्र बढ़ी, लेकिन कमाल वही.... रोहित शर्मा ने दिखाया- टैलेंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती

रोहित और कोहली की अंतरराष्ट्रीय वापसी को लेकर बहुत कुछ कहा गया था, क्योंकि दोनों दिग्गज चार महीने के लंबे ब्रेक के बाद मैदान पर लौटे थे. जब शुभमन गिल ने कप्तानी संभाली, तो यह साफ हो गया था कि चयनकर्ता भविष्य को ध्यान में रख रहे हैं. मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर (Ajit Agarkar) ने भी कहा था कि इन दोनों बल्लेबाज़ों का मूल्यांकन किया जाएगा और उनके विश्व कप स्थान की कोई गारंटी नहीं है.

Advertisement

रोहित ने सीरीज में 202 रन बनाए

हालांकि, रोहित ने अपने आलोचकों को शानदार प्रदर्शन से जवाब दिया और तीन मैचों की सीरीज़ में सर्वाधिक 202 रन बनाए. पूर्व कप्तान, जिन्होंने वनडे से पहले अपनी तैयारी के दौरान 11 किलोग्राम वजन घटाया, एडिलेड में 97 गेंदों में 73 रनों की संघर्षपूर्ण पारी में भले ही थोड़े जंग लगे लगे हों, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के कठिन स्पेल्स को झेला. इसके बाद सिडनी में उन्होंने अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाया और 13 चौके तथा 3 छक्के लगाकर हाल के समय की अपनी सबसे सहज और संतुलित वनडे पारियों में से एक खेली.

यह भी पढ़ें: 12 बार 150+ की पार्टनरशिप! रोहित-कोहली की जोड़ी क्यों है दुनिया में नंबर-1, देखें आंकड़े

क्या बोले पूर्व कप्तान श्रीकांत

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए श्रीकांत ने कहा कि सिडनी में रोहित की पारी उन्हें 2019 विश्व कप की याद दिला गई, जब वे बड़ी पारियां खेलने के इरादे से उतरते थे और पांच शतक जड़कर रिकॉर्ड बनाए थे. उन्होंने कहा, 'रो-को (Ro-Ko) 2027 के लिए तैयार हैं. रोहित, मेरी राय में, निश्चित रूप से 2027 विश्व कप खेलना चाहिए. उम्र की बात मत करो. मत कहो ‘वह 40 के करीब है, 40 छूने वाला है’. यह सब बंद करो. वह फिट है, शानदार फॉर्म में है, स्लिप में बेहतरीन कैच पकड़ रहा है. और क्या चाहिए? वह हर मैच में रन बना रहा है. ऐसा लगा जैसे 2019 विश्व कप की तरह बल्लेबाजी कर रहा हो.' 

Advertisement

श्रीकांत ने कहा कि विराट कोहली तो 45 साल तक खेल सकता है, उसकी फिटनेस वैसी ही है जैसी 25 साल के खिलाड़ी की होती है. रोहित ने अपने वनडे खेल में वर्षों के दौरान बदलाव किया है. श्रीकांत ने कहा कि चयनकर्ताओं को रोहित और कोहली को सुरक्षा का अहसास कराना चाहिए और टीम को उनके इर्द-गिर्द बनाना चाहिए, न कि उन्हें असुरक्षा में डालना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Advertisement