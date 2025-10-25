12 बार 150+ की पार्टनरशिप! रोहित-कोहली की जोड़ी क्यों है दुनिया में नंबर-1, देखें आंकड़े

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शनिवार को खेले गए तीसरे वनडे मैच में भले ही भारत सीरीज हार गया हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस को मिला कुछ ऐसा, जिसे वे लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे. टीम इंडिया के दो दिग्गज- रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक बार फिर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में लौटे और दोनों ने मिलकर 168 रनों की नाबाद साझेदारी करते हुए भारत को शानदार जीत दिलाई.
ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 69 रनों की शुरुआती साझेदारी के बाद रोहित और कोहली ने बल्लेबाजी की कमान संभाली. रोहित ने 125 गेंदों पर नाबाद 121 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 3 छक्के शामिल थे. वहीं, विराट कोहली ने 81 गेंदों में नाबाद 74 रन की जिम्मेदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके शामिल रहे. दोनों बल्लेबाज़ों ने मिलकर टीम को केवल 39.2 ओवर में लक्ष्य तक पहुंचा दिया.
रोको ने बनाया ये रिकॉर्ड
यह ‘रो-को’ जोड़ी की 12वीं 150+ साझेदारी थी, जिससे उन्होंने सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की प्रतिष्ठित जोड़ी की बराबरी कर ली. यही नहीं, यह जोड़ी अब वनडे इतिहास में 19वीं बार 100+ साझेदारी पूरी कर चुकी है, जिससे उन्होंने रोहित शर्मा और शिखर धवन (18 साझेदारियां, 117 पारियां) को पीछे छोड़ दिया.
वनडे में सर्वाधिक 100+ साझेदारियां
26 तेंदुलकर-गांगुली (176 पारियां)
20 दिलशान - संगकारा (108)
19 रोहित-कोहली (101)*
18 रोहित - शिखर (117)
सर्वाधिक 100+ साझेदारियों (ODI) में शामिल
99 सचिन तेंदुलकर
82 विराट कोहली*
72 रिकी पोंटिंग
68 रोहित शर्मा*
67 कुमार संगकारा
ऐसा रहा मैच का हाल
ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. कप्तान मिचेल मार्श (41 गेंदों में 50) और ट्रेविस हेड (29) ने 61 रनों की साझेदारी कर ठोस शुरुआत दी. लेकिन भारतीय गेंदबाज़ों ने शानदार वापसी की और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 236 रन पर 46.4 ओवर में ऑल आउट हो गई.
भारत की ओर से युवा तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8.4 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट झटके. वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को एक-एक सफलता मिली.
लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने रोहित-कोहली की अटूट साझेदारी की बदौलत एकतरफा जीत दर्ज की. रोहित शर्मा को उनकी शतकीय पारी के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ और सीरीज़ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (202 रन, 1 शतक और 1 अर्धशतक) के लिए ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज़’ चुना गया.
ऑस्ट्रेलिया में विदेशी बल्लेबाज़ों द्वारा सबसे ज़्यादा वनडे शतक:
1️⃣ रोहित शर्मा – 6 शतक (33 पारियां)
2️⃣ विराट कोहली – 5 शतक (32 पारियां)
3️⃣ कुमार संगकारा – 5 शतक (49 पारियां)
किसी विपक्षी टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा वनडे शतक:
1️⃣ विराट कोहली – 10 बनाम श्रीलंका
2️⃣ विराट कोहली – 9 बनाम वेस्ट इंडीज
3️⃣ सचिन तेंदुलकर – 9 बनाम ऑस्ट्रेलिया
4️⃣ रोहित शर्मा – 9 बनाम ऑस्ट्रेलिया