Ab de Villiers Retirement: डिविलियर्स के रिटायरमेंट पर भावुक हुए कोहली, ट्वीट कर लिखा- I Love You…

मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने संन्यास का ऐलान कर दिया है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से डिविलियर्स पहले ही दूर चल रहे थे, लेकिन अब आईपीएल में भी उनका कमाल नहीं दिखेगा. एबी डिविलियर्स के संन्यास पर RCB के पूर्व कप्तान विराट कोहली का भी ट्वीट आया है, कोहली ने अपने साथी डिविलियर्स को भावुक विदाई दी है.

विराट कोहली ने ट्वीट कर लिखा कि हमारे वक्त के सबसे बेहतरीन प्लेयर और सबसे प्रेरणादायी इंसान एबी डिविलियर्स ने जो भी किया है और RCB को जो दिया है. हमारा संबंध खेल से भी आगे है और हमेशा रहेगा.

विराट कोहली बोले कि ये दिल दुखाने वाला फैसला है, लेकिन मुझे मालूम है कि आपने खुद और अपने परिवार को देखते हुए ये फैसला लिया होगा. I Love You. विराट कोहली के इस ट्वीट पर खुद एबी डिविलियर्स ने भी जवाब दिया और लिखा कि I Love you too brother.



Love u too my brother — AB de Villiers (@ABdeVilliers17) November 19, 2021

बता दें कि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स का साथ आरसीबी के साथ लंबे वक्त से रहा है. आईपीएल में दिल्ली की टीम छोड़ने के बाद एबी डिविलियर्स ने आरसीबी का साथ अपनाया था और तभी से दोनों खिलाड़ी साथ रहे. विराट कोहली, एबी डिविलियर्स की जोड़ी आरसीबी की पहचान बनी, दोनों ही खिलाड़ी भाई की तरह साथ रहे.

हालांकि, एबी डिविलियर्स ने अपने संदेश में कहा है कि वह आगे भी आरसीबी के साथ ही रहेंगे और फैंस के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे. एबी डिविलियर्स अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक बड़ा नाम तो थे ही लेकिन आईपीएल की वजह से वह भारत में भी वह काफी बड़े सितारे बन गए थे.