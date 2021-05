एबी डिविलियर्स की होगी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी! ग्रीम स्मिथ ने कही ये बात

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हो सकती है. दक्षिण अफ्रीका के कोच मार्क बाउचर के बाद क्रिकेट डायरेक्टर ग्रीम स्मिथ ने डिविलियर्स की वापसी के संकेत दिए हैं. माना जा रहा है कि डिविलियर्स जून में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज से वापसी करेंगे.

ग्रीम स्मिथ ने गुरुवार को ऐलान किया कि टीम अगले महीने वेस्टइंडीज के दौरे पर जाएगी. दक्षिण अफ्रीका की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट और 5 टी20 मैचों की सीरीजी खेलेगी. स्मिथ ने दौरे के ऐलान के साथ ही इशारा किया डिविलियर्स एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलते नजर आएंगे.

कैरेबियन क्रिकेट पोडकास्ट ने स्मिथ का बयान ट्वीट किया. ट्वीट के मुताबिक, क्रिकेट साउथ अफ्रीका के डायरेक्टर ग्रीम स्मिथ ने साउथ अफ्रीका के वेस्टइंडीज दौरे की पुष्टि की. स्मिथ के मुताबिक, साउथ अफ्रीकी टीम जून में 2 टेस्ट और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए वेस्टइंडीज जाएगी. साथ ही स्मिथ ने कहा कि उन्हें एबी डिविलियर्स, इमरान ताहिर और क्रिस मॉरिस की वापसी की उम्मीद है.

स्मिथ से पहले मार्क बाउचर इस साल होने वाले टी20 विश्व कप के लिए एबी की वापसी के संकेत दे चुके हैं. पिछले साल भी एबी डिविलियर्स की वापसी की खबरें आई थीं. लेकिन कोरोना के कारण पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप को टालना पड़ा था. जिसके चलते उनकी वापसी की बातें ठंडे बस्ते में चली गई थीं.

Cricket South Africa Director Graeme Smith has today confirmed that SA will travel to WI in June for 2 Tests and 5 T20is at venues yet to be finalised



He also said he is hopeful of free agents AB De Villiers, Imran Tahir and Chris Morris playing pic.twitter.com/LLEJbQwXJG