'वनडे और टेस्ट में एनर्जी न बर्बाद करें...', जसप्रीत बुमराह को अश्विन-डिविलियर्स ने दी खास सलाह

अश्विन और एबी डिविलियर्स ने बुमराह को सलाह दी है कि वह अपनी फिटनेस और करियर की लंबी उम्र को ध्यान में रखते हुए व्हाइट-बॉल क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करें और केवल महत्वपूर्ण टेस्ट मैचों में खेलें. दोनों का मानना है कि बुमराह एक “खज़ाना” हैं और उनका अनोखा एक्शन शरीर पर अधिक दबाव डालता है, इसलिए उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट रणनीति कठोर होनी चाहिए.

जसप्रीत बुमराह को अश्विन और डिविलियर्स ने दी खास सलाह (Photo: ITG)
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सलाह दी है कि वह व्हाइट-बॉल क्रिकेट पर टिके रहें और भारत के लिए केवल महत्वपूर्ण टेस्ट मैच ही खेलें. टीम मैनेजमेंट टी20 विश्व कप 2026 से पहले उनके वर्कलोड को मैनेज करने की रणनीति जारी रखते हुए बुमराह को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ से आराम दे चुका है.

भारतीय टीम के लिए व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर को देखते हुए, अश्विन ने बुमराह के लिए एक अधिक सतर्क दृष्टिकोण की सिफारिश की है, जिसमें मुख्य फोकस व्हाइट-बॉल क्रिकेट पर हो और टेस्ट मैचों में उनकी भागीदारी केवल उन्हीं मैचों तक सीमित रहे जो भारत की संभावनाओं के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हों.

बुमराह को लेकर क्या बोले अश्विन

अश्विन ने एबी डिविलियर्स के साथ एक यूट्यूब इंटरैक्शन में कहा कि बुमराह को वनडे खेलने से बचना चाहिए और टेस्ट में भी अपनी उपस्थितियां सीमित करनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'अगर मैं उनके आसपास कहीं भी होता, तो मैं उन्हें व्हाइट-बॉल क्रिकेट पर टिके रहने को कहता. जब तक भारत को उनकी बेहद ज़रूरत न हो, टेस्ट टीम में कदम न रखें. लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं. उन्हें यह फॉर्मेट पसंद है और चुनौतियों के बावजूद खेलना चाहते हैं.'

अश्विन ने आगे कहा, 'भारत के लिए और बुमराह के लिए, मैं चाहता हूं कि वह टी20 क्रिकेट पर ध्यान दें. बिना मतलब के वनडे में ऊर्जा बर्बाद न करें. केवल वही टेस्ट खेलें जो मायने रखते हों, खासकर विदेशी दौरे. और हमें घरेलू परिस्थितियों के लिए तेज गेंदबाजों का एक समूह तैयार करना चाहिए.'

बुमराह का हालिया कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहा है, जिसमें एशिया कप, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज़, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टी20 शामिल हैं. 31 साल की उम्र में, बुमराह की फिटनेस टीम द्वारा बारीकी से मैनेज की जाती है, जो इस बात को दर्शाता है कि वह एक मैच-विनर हैं जिनकी उपलब्धता बड़े टूर्नामेंटों और सीरीज़ में बेहद महत्वपूर्ण है.

अश्विन ने बुमराह को “खज़ाना” बताया, यह कहते हुए कि उनकी अनोखी गेंदबाजी ऐक्शन उनके शरीर पर काफी असर डालता है. उनके अनुसार, भारत और बुमराह दोनों के दीर्घकालिक हित में यह ज़रूरी है कि उनकी मैच उपस्थिति समझदारी से प्रबंधित की जाए.

डिविलियर्स ने किया बुमराह का समर्थन

अश्विन की बात का समर्थन करते हुए एबी डिविलियर्स ने और भी कठोर वर्कलोड मैनेजमेंट की सलाह दी. उन्होंने कहा, “मैं उन्हें सभी घरेलू और एशियाई टेस्ट मैचों से बाहर रखूंगा. उन्हें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में इस्तेमाल करें. उन्हीं के लिए उन्हें फ्रेश रखें, और उन्हें व्हाइट-बॉल फॉर्मेट पर ध्यान देने दें, जहां विश्व कप दांव पर होते हैं.”

