'लोग बच्चे को ट्रोल कर रहे', टीम इंड‍िया के क्रिकेटर हर्ष‍ित राणा के सपोर्ट में उतरे आकाश चोपड़ा, फैन्स को दी नसीहत

पूर्व भारतीय क्रिकेटर, कमेंटेटर और यूट्यूबर आकाश चोपड़ा हर्ष‍ित राणा के समर्थन में उतरे हैं. उन्होंने राणा के ऑनलाइन ट्रोल होने पर उनके लिए आवाज बुलंद की है. चोपड़ा ने कहा कि अगर आलोचना करनी है तो सेलेक्टर्स की करनी चाहिए.

हर्ष‍ित राणा के समर्थन में आकाश चोपड़ा ने कई बातें की हैं (Photo: AP)
टीम इंड‍िया के ओपनर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने हर्षित राणा के समर्थन में उतर आए हैं. हर्ष‍ित टीम इंड‍िया के लिए तीनों फॉर्मेट में सेलेक्ट हो रहे हैं, इस पर उन्हें हाल में सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ा.

23 साल के राणा को भारत की आगामी व्हाइट ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए ODI और T20I दोनों स्क्वॉड में शामिल किया गया है. BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) सेलेक्टर्स के इस निर्णय पर फैन्स और स्पेशल‍िस्ट के बीच मतभेद पैदा हो गया है. 

अपने YouTube चैनल पर चोपड़ा ने कहा कि आलोचना कहीं और करने का आग्रह किया और कहा कि राणा को बार-बार टीम में चुने जाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए. 

चोपड़ा ने आगे कहा- लोग बच्चे को बहुत ट्रोल कर रहे हैं. उसका सेलेक्शन हो रहा है, इसमें उसकी गलती नहीं है. जो भी भारत के लिए खेलता है, उसे सेलेक्टर्स द्वारा चुना जाता है.

कप्तान और कोच की भी राय होती है, हालांकि उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता. इसके बाद, अगर किसी खिलाड़ी का नाम हर बार टीम में आता है, तो यह उसकी गलती नहीं है. आप अपनी आलोचना गलत दिशा में कर रहे हैं. 

चोपड़ा ने कहा कि जिस तरह हर्ष‍ित राणा का लगातार हर फॉर्मेट में टीम में सेलेक्शन हो रहा है, उससे लगता है कि उन पर मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा व‍िश्वास है. 

चोपड़ा ने कहा- मुझे लगता है कि उसमें क्षमता है. वह बल्लेबाजी भी कर सकता है, और जहां भी उसने गेंदबाजी की है, लगता है कि उसमें संभावनाएं हैं. मैं यह मानूंगा कि उसका डेब्यू इतना देरी से हुआ कि KKR उसे अनकैप्ड भारतीय के रूप में बनाए रख सकता था. इसके अलावा, जो भी भारत के लिए खेल रहा है, उसे ट्रोल करना बंद करें। उसमें क्षमता और प्रॉम‍िस है, उसने जहां भी खेला है, वहां अच्छा प्रदर्शन किया है. 

राणा ने एक साल से भी कम समय पहले अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. इस दौरान वो दो टेस्ट, पांच ODI और तीन T20I खेल चुके हैं, साथ ही भारत की एशिया कप विजेता टीम का हिस्सा भी रहे हैं. 

श्रीकांत ने की थी हर्ष‍ित राणा की आलोचना 
चोपड़ा का कमेंट उस समय में आया है जब कृष्णमाचारी श्रीकांत ने राणा को बार-बार टीम में शामिल करने पर चयनकर्ताओं की आलोचना की, उन्हें “एकमात्र स्थायी सदस्य” ( (only permanent member) कहकर भारत की लगातार बदलती टीम पर सवाल उठाया. जबकि श्रीकांत ने सेलेक्शन पर सवाल उठाया था. 

AUS दौरे के ल‍िए भारत की 15 सदस्यीय वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.

AUS दौरे के ल‍िए भारत की 16 सदस्यीय टी20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर.

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का फुल शेड्यूल
19 अक्टूबर- पहला वनडे, पर्थ
23 अक्टूबर- दूसरा वनडे, एडिलेड
25 अक्टूबर- तीसरा वनडे, सिडनी
29 अक्टूबर- पहला T20, कैनबरा
31 अक्टूबर- दूसरा T20, मेलबर्न
2 नवंबर- तीसरा T20, होबार्ट
6 नवंबर- चौथा T20, गोल्ड कोस्ट
8 नवंबर- पांचवां T20, ब्रिस्बेन

 

