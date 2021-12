IND vs NZ Mumbai Test: निर्णायक टेस्ट में होगी कांटे की टक्कर, रहाणे-पुजारा के पास आखिरी मौका

IND vs NZ Mumbai Test: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच शुक्रवार (3 दिसंबर) से मुंबई में खेला जाएगा. पहला मैच काफी करीब जाकर भी टीम इंडिया जीत नहीं सकी थी. न्यूजीलैंड ने वह टेस्ट ड्रॉ करा लिया था. ऐसे में इस टेस्ट में विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम और केन विलियमसन के नेतृत्व में न्यूजीलैंड टीम पूरी तैयारी के साथ उतरेगी. यह मुकाबला सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा.

ब्रेक के बाद कप्तान विराट कोहली की वापसी हो रही है. ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में बड़े बदलाव की पूरी संभावना है. हालांकि खराब फॉर्म के बावजूद अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को एक और मौका दिया जा सकता है. यह दोनों के लिए खुद को साबित करने का आखिरी मौका रहेगा. साथ ही मुंबई में लगातार हो रही बारिश भी चिंता का सबब है.

वानखेड़े स्टेडियम पर संभव है कि मेजबान टीम को चार ही दिन मिले, क्योंकि पहले दिन भारी बारिश का अनुमान है. बारिश के कारण पिच में नमी होने से न्यूजीलैंड टीम नील वैग्नर के रूप में अतिरिक्त तेज गेंदबाज को उतार सकती है.

दो प्लेयर्स के रन नहीं बनाने से दबाव

आम तौर पर भारतीय टीमों में बहुत ज्यादा बदलाव के पक्ष में टीम प्रबंधन नहीं रहता है, लेकिन कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान कोहली के सामने समस्या यह है कि दो खिलाड़ी रन नहीं बना पा रहे हैं. कानपुर में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करके 105 और 65 रन बनाने के बावजूद श्रेयस अय्यर की अंतिम एकादश में जगह पक्की नहीं है. करुण नायर के साथ भी यह तिहरा शतक जमाने के बाद हुआ था, लेकिन यह तर्क दिया जा सकता है कि वह एक थकी हुई टीम के सामने 5वां टेस्ट औपचारिक था.

रहाणे और पुजारा के साथ समस्या

अजिंक्य रहाणे लगातार 12 पारियों में नाकाम रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी को खराब फॉर्म के कारण अगले मैच से बाहर नहीं किया जा सकता और वह भी उनके घरेलू मैदान पर. उन्हें एक और मौका दिए जाने के मायने हैं कि टीम प्रबंधन की कड़ा कदम नहीं उठाने को लेकर आलोचना होगी. दूसरा मसला चेतेश्वर पुजारा का है जो अक्सर यह भूल जाते हैं कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ विकेट बचाकर खेलना नहीं है. इंग्लैंड में उनकी इस मानसिकता में तनिक बदलाव दिखा, लेकिन कानपुर में वह फिर उसी चिर परिचित हो चले अंदाज में नजर आए.

IND vs NZ Mumbai Test: टीम इंडिया में तीन बड़े बदलाव के आसार, भरत को मिल सकता है डेब्यू का मौका

वैसे टीम जब साउथ अफ्रीका जाएगी तो कोहली को पता है कि एक वही बल्लेबाज हैं जो कैगिसो रबाडा और एनरिक नोर्किया की नई कूकाबूरा गेंदें झेल सकते हैं. पुजारा और रहाणे के समर्थक चैन की सांस ले सकते हैं कि कम से कम इस मैच में तो उन्हें बाहर किए जाने की संभावना कम है. कोहली के आलोचक यह तर्क भी दे सकते हैं कि खुद कप्तान ने किसी भी प्रारूप में दो साल से शतक नहीं बनाया है.

Prep in full swing 👍 💪#TeamIndia gearing up for the 2nd @Paytm #INDvNZ Test! 👌 👌 pic.twitter.com/EBxX9Q3Jjh