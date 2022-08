Commonwealth Games 2022: बेटियों ने रचा इतिहास, जहां कभी नसीब नहीं हुआ पदक, वहां पक्का कर लिया मेडल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में टीम इंडिया का शानदार सफर जारी है. भारत लगातार मेडल जीत रहा है और अब एक ऐसे गेम में भारत का मेडल पक्का हुआ है, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में कभी मेडल नहीं मिला है. लॉन बॉल गेम्स में सोमवार को हुए मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को मात दी और अपना मेडल पक्का किया.

भारत की महिला टीम ने ये इतिहास रचा है, इस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 16-13 से मात दी. टीम इंडिया ने अब फाइनल में जगह बना ली है, यानी मेडल कन्फर्म है. मेडल का रंग कौन-सा होगा अब यह मंगलवार शाम को 4.15 बजे तय होगा, जब भारत और साउथ अफ्रीका की टीम आमने-सामने होगी.

भारत की ओर से इतिहास रचने वालीं जो चार खिलाड़ी हैं, उनमें लवली चौबे, पिंकी, नयानमोनी साइकिया, रूपा रानी शामिल हैं.

