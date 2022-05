पहली बार बहकर तट पर आई जिंदा Giant Squid, लंबाई 10 फीट

पश्चिमी जापान में एक विशालकाय स्क्विड (Giant Squid) देखी गई है. इसकी लंबाई 10 फुट थी जो समुद्र के किनारे पर देखी गई थी. इसे गहरे समुद्र में पाए जाने वाले सबसे बड़े सेफलोपोड्स (cephalopods) के तौर पर देखा जा रहा है. इतनी बड़ी स्क्विड का दिखना अपने आप में दुर्लभ है. माना जा रहा है कि यह पहली जीवित विशालकाय स्क्विड है, जिसे समुद्र के किनारे पर देखा गया.

जापानी अखबार द मेनिची (The Mainichi) के मुताबिक, ये स्क्विड अपने घर यानी गहरे समुद्र से बहुत दूर किनारे पर दिखाई दी थी, इसलिए इसका जीवित होना किसी आश्चर्य से कम नहीं था. इसके बाद इस स्क्विड को पास के शहर साकाई में एक स्थानीय एक्वेरियम में ले जाया गया.

Agence France-Presse द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में इस स्क्विड को पानी में अपनी विशालकाय भुजाओं को फैलाते हुए देखा जा सकता है. हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ये स्क्विड अब भी ज़िंदा है या नहीं. हालांकि, पर्यावरणीय कारणों के चलते, उसके जीवित रहने की संभावना नहीं है.

VIDEO: Giant squid washes ashore alive in Japan.



A giant squid 3.35 metres in length has been found alive on a shore in western Japan.

Giant squid live in the deep sea, and is unusual for one to be washed ashore alive. The squid has now been transported to an aquarium pic.twitter.com/FGdc23MBjI