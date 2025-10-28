scorecardresearch
 

Feedback

एयरक्राफ्ट से कैसे होती है क्लाउड सीडिंग... पढ़ लीजिए हर सवाल का जवाब

क्लाउड सीडिंग बारिश कराने ऐसी तकनीक है जो बादलों में रसायन डालकर कृत्रिम वर्षा पैदा करती है. मुख्य तकनीकें- स्टेटिक और हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग है. रसायन- सिल्वर आयोडाइड और नमक हैं. फायदे- सूखा कम हो जाता है. हवा साफ हो जाती है. सफलता दर 10-30% जितनी ही है. यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने का हथियार है.

Advertisement
X
एयरक्राफ्ट से नम बादलों में रसायन डालकर बारिश कराई जाती है. (Photo: Representational/Getty)
एयरक्राफ्ट से नम बादलों में रसायन डालकर बारिश कराई जाती है. (Photo: Representational/Getty)

क्लाउड सीडिंग एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जो बादलों में रसायन डालकर कृत्रिम बारिश पैदा करती है. यह सूखे, प्रदूषण या पानी की कमी को दूर करने में मदद करती है. नीचे 10 सरल बिंदुओं में पूरी जानकारी दी गई है. हर सवाल का जवाब...

क्लाउड सीडिंग क्या है?

क्लाउड सीडिंग बादलों को 'बीज' देने जैसी प्रक्रिया है. इसमें हवाई जहाज या मशीनों से बादलों में छोटे कण डाले जाते हैं, जो पानी की बूंदें या बर्फ के टुकड़े बनाते हैं. इससे बारिश तेज हो जाती है. यह मौसम को बदलने की एक सुरक्षित तकनीक है.

यह भी पढ़ें: पहली बार चूहे ने किया हवा में चमगादड़ का शिकार...Video देख वैज्ञानिक हैरान

सम्बंधित ख़बरें

Brahmos-2 Hypersonic Missile
4 मिनट में PAK के अंदर अटैक, 25% चीन भी रेंज में... ब्रह्मोस-2 मिसाइल पर काम जल्द शुरू 
cloud seeding in delhi
विमान में होंगे केमिकल के 8-10 पैकेट, बटन दबाकर होगा ब्लास्ट... दिल्ली में ऐसे होगी कृत्रिम बारिश 
Human Anal Inhaling
इंसान नाक से नहीं, Butt से भी लेगा सांस... जापान में वैज्ञानिकों ने किया सफल ट्रायल 
Rat Bat Hunt Video
पहली बार चूहे ने किया हवा में चमगादड़ का शिकार...Video देख वैज्ञानिक हैरान 
Kiauera Volcano Devil's Horn
किलाउआ ज्वालामुखी फटा... शैतान की सींग की तरह निकली 1500 फीट ऊंची लावे की दो धार  

क्लाउड सीडिंग का खर्च कितना आता है?

खर्च जगह, तरीके और आकार पर निर्भर करता है. एक छोटे प्रोजेक्ट में लगभग 12.5 लाख से 41 लाख रुपये लग सकते हैं. बड़े प्रोजेक्ट में सालाना 8-12 करोड़ रुपये खर्च होता है. फायदा ज्यादा, जैसे अमेरिका में 20-40 मिलियन डॉलर का लाभ मिलता है.

Cloud seeding in Delhi-NCR

मुख्य तकनीकें कौन-सी हैं?

दो मुख्य तकनीकें हैं: 'स्टेटिक सीडिंग' - ठंडे बादलों में बर्फ क्रिस्टल बनाना और 'हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग' - गर्म बादलों में नमक से बड़ी बूंदें बनाना. भारत में हवाई जहाज, रॉकेट या जमीन की मशीनों से रसायन छिड़के जाते हैं. दिल्ली ट्रायल में 90 मिनट की फ्लाइट से काम हो जाएगा. 

Advertisement

तकनीक कैसे काम करती है?

बादलों में नमी होती है, लेकिन बूंदें नहीं बन पातीं. तकनीक में कण डालकर इन बूंदों को जोड़ दिया जाता है. ठंडे बादलों के लिए बर्फ बनाई जाती है, जो पिघलकर बारिश देती है. गर्म बादलों में नमक नमी सोखता है और भारी बूंदें गिराता है. सफलता 10-30% तक हो सकती है.

यह भी पढ़ें: किलाउआ ज्वालामुखी फटा... शैतान की सींग की तरह निकली 1500 फीट ऊंची लावे की दो धार

कौन-से रसायन इस्तेमाल होते हैं?

सबसे आम रसायन सिल्वर आयोडाइड (AgI) है, जो बर्फ क्रिस्टल बनाता है. अन्य हैं: पोटैशियम आयोडाइड, ड्राई आइस (ठोस कार्बन डाइऑक्साइड) और लिक्विड प्रोपेन. ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में विषाक्त हो सकते हैं. हवाई जहाज से इन्हें छिड़का जाता है.

Cloud seeding in Delhi-NCR

भारत में कौन-से रसायन और तकनीक?

भारत में नमक (सोडियम क्लोराइड), सिल्वर आयोडाइड और कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है. CAIPEEX प्रोजेक्ट में हाइग्रोस्कोपिक फ्लेयर (कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम) यूज होता है. दिल्ली में नमक या सिल्वर आयोडाइड से हवाई जहाज बारिश पैदा करते हैं. रॉकेट या ड्रोन भी आजमाए जा रहे हैं.

भारत में इसका इस्तेमाल क्यों?

भारत में सूखा, बाढ़ और प्रदूषण बड़ी समस्या है. दिल्ली में सर्दियों में स्मॉग (धुंध) से सांस की बीमारी बढ़ जाती है. क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कर धूल-पदार्थ धोए जा सकते हैं. 2025 में दिल्ली सरकार पहली बार इसे आजमा रही है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Q&A: साइक्लोन मोंथा-हरिकेन मेलिसा कहां से आए, क्यों ये नाम पड़े, कितनी तबाही मचा सकते हैं?

भारत में 2025 का खर्च क्या है?

दिल्ली में 2025 के क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स के लिए कुल 3.21 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं. यह 5 ट्रायल्स के लिए है. हर ट्रायल की कीमत 55 लाख से 1.5 करोड़ रुपये है. शुरुआती सेटअप पर 66 लाख रुपये अतिरिक्त लगे. 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए 5-6 दिनों की राहत में प्रति किलोमीटर 1 लाख रुपये खर्च.

Cloud seeding in Delhi-NCR

फायदे क्या हैं?

यह सूखे में फसलें बचाता है. प्रदूषण कम करता है. बाढ़ नियंत्रण में मदद करता है. दिल्ली जैसे शहरों में हवा की गुणवत्ता सुधारता है. लंबे समय में खर्च कम पड़ता है, क्योंकि एक ट्रायल से लाखों का लाभ होता है. वैज्ञानिक कहते हैं, यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने का हथियार है.

जोखिम और सावधानियां क्या हैं?

रसायन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे मछलियों या मिट्टी को प्रभावित करना. स्वास्थ्य जोखिम: सिल्वर आयोडाइड से एलर्जी हो सकती है. सावधानी: कम मात्रा में यूज करें, मॉनिटरिंग रखें. भारत में IIT कानपुर जैसे संस्थान इसे संभाल रहे हैं. सफलता की गारंटी नहीं, लेकिन उम्मीद भरी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement