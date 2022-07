Webb Space Telescope की पहली रंगीन तस्वीरें जारी करने वाला है NASA

नासा (NASA), जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope) से ली गईं पहली कॉस्मिक रंगीन तस्वीरें जारी करने जा रहा है. इस तस्वीरों में आकाशगंगा, नेबुला और एक गैस ग्रह नजर आएंगे. मंगलवार यानी ​​​​12 जुलाई को यह तस्वीरें प्रसारित कर दी जाएंगी. इसके लिए अमेरिकी, यूरोपीय और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसियों ने तायारी कर ली है.

एक अंतरराष्ट्रीय कमेटी ने तय किया है कि पूरी तरह से रंगीन साइंटिफिक तस्वीरों की पहली किस्त में कैरिना नेबुला (Carina Nebula) होगा, जो 7,600 प्रकाश वर्ष दूर धूल और गैस का एक ग्रह है. इसके अलावा, दक्षिणी रिंग नेबुला शामिल होगा, जो 2,000 प्रकाश वर्ष दूर एक धुंधलाते तारे को घेरे हुए है.

कैरिना नेबुला अपने विशाल स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है जिसमें 'मिस्टिक माउंटेन' शामिल हैं, हबल टेलिस्कोप (Hubble Space Telescope) ने एक शानदार तस्वीर में इसके तीन प्रकाश वर्ष लंबे कॉस्मिक पिनैकल को कैप्चर किया था.

इसके बाद स्टीफ़न क्विंटेट (Stephan's Quintet) है, जो 290 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक गैलेक्सी है. अंत में, सबसे आकर्षक है SMACS 0723 गैलेक्सी क्लस्टर, जो कई गैलेक्सियों का एक समूह.

The first batch of photos took weeks to process from raw telescope data, and may offer a glimpse at what Webb will capture on future science missions. https://t.co/cjAeG3DwdZ