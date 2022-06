NASA की सबसे डरावनी फोटो, अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट ने बेतार तैरने का कारनामा किया

इंटरनेट पर वायरल हो रही इस तस्वीर को स्पेस की अब तक कि सबसे खतरनाक तस्वीर कहा जा रहा है. इसे देखकर हर कोई दंग है. ये तस्वीर करीब चार दशक पुरानी है. नासा (NASA) ने फरवरी 1984 में ये तस्वीर ली थी. इसमें सफेद स्पेस सूट पहने एक अंतरिक्ष यात्री (Astronaut) को अंतरिक्ष यान से दूर स्पेस में तैरते हुए देखा जा सकता है. एस्ट्रोनॉट के कदमों के नीचे नीली पृथ्वी दिखाई दे रही है.

तस्वीर में दिख रहे एस्ट्रोनॉट हैं ब्रूस मैककेंडलेस (Bruce McCandless II). उनकी यह तस्वीर तब ली गई जब वह एक सैटेलाइट रिपेयर मिशन के लिए रिहर्सल कर रहे थे और चैलेंजर स्पेस शटल से बाहर निकले थे. वह पहले एस्ट्रोनॉट थे जो बिना किसी तार के, स्पेस क्राफ्ट से अलग होकर अंतरिक्ष में गए थे.

ऐसा करना किसी भी अंतरिक्ष यात्री के लिए बेहद मुश्किल है. नासा ने इस तस्वीर का टाइटल 'फ्री फ्लोटिंग' (Free Floating) दिया है. नासा का कहना है कि यह सब उनकी पीठ पर लदे जेट पैक की वजह से संभव हो पाया, जिसे मैन्ड मैन्यूवरिंग यूनिट (Manned Maneuvering Unit- MMU) कहा जाता है.

मैककंडेलेस ने स्पेस क्राफ्ट के पास 136 पाउंड MMU का टेस्ट किया. इसके बाद वह स्पेस शटल से 320 फीट दूर उनमुक्त तैर रहे थे.

ब्रूस मैककेंडलेस को अंतरिक्ष में बिना किसी तार से जुड़े तैरते हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है-

MMU मूल रूप से नाइट्रोजन से चलने वाला जेटपैक है जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में मुड़ने और घूमने में मदद करता है.

Perhaps the most-terrifying space photograph to date. Astronaut Bruce McCandless II floats completely untethered, away from the safety of the space shuttle, with nothing but his Manned Maneuvering Unit keeping him alive. The first person in history to do so.

