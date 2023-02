Turkey's Earthquake: चार प्लेटों के जंक्शन पर बसा है तुर्की, इसलिए भूकंप से होती है ज्यादा तबाही, 24 साल में 18 हजार मौतें

तुर्की (Turkey) में 6 फरवरी 2023 की सुबह करीब सवा चार बजे 7.8 तीव्रता का भूकंप आया. इसके केंद्र गजियांटेप इलाके में था. अब तक मौतों का आंकड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है. दर्जनों इमारतें गिर गई हैं. पेट्रोल की पाइपलाइन फटने से कई जगहों पर आग लग गई है. गजियांटेप सीरिया सीमा के पास स्थित है. सीरिया में भी तबाही मची है. पिछले 24 वर्षों में आए भूकंपों की वजह से तुर्की में 18 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा बड़ा भूकंप आया. इससे लोग खौफ में आ गए. दोनों भूकंपों ने तुर्की और सीरिया को कम से कम छह बार जोर-जोर से हिलाया. सबसे बड़ा झटका 40 सेकेंड तक महसूस किया गया. इसी ने सबसे ज्यादा तबाही भी मचाई. असल में तुर्की चार टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर बसा हुआ है. इसलिए किसी भी प्लेट में जरा सी हलचल पूरे इलाके को हिला देता है.

तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एनाटोलियन प्लेट (Anatolian Plate) पर है. एनाटोलियन का मतलब है छोटा एशिया (Asia Minor). इस प्लेट के पूर्व में ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है. बाईं तरफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है. जो अरेबियन प्लेट (Arabian Plate) के साथ जुड़ता है. दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में अफ्रीकन प्लेट (African Plate) है. जबकि, उत्तर दिशा की तरफ यूरेशियन प्लेट है, जो उत्तरी एनाटोलियन फॉल्ट जोन से जुड़ा है.

