Oldest Maya Calendar: 260 दिन वाला सबसे पुराना माया कैलेंडर मिला

ग्वाटेमाला में पुरातत्वविदों ने प्राचीन मेसोअमेरिकन म्यूरल में माया कैलेंडर के सबसे पुराने स्पष्ट सबूत मिले हैं. यह किसी मंदिर की दीवार का म्यूरल है, जिसके एक हिस्से पर एक जानवर के सिर का निशान है, जो एक काले बिंदु और ठोस रेखा के नीचे देखा जा सकता है- इसमें दिख रहे प्रतीक '7 हिरण' को दर्शाते हैं, जो कैलेंडर में 260 दिनों में से एक है.

माया कैलेंडर के अन्य ऐतिहासिक रिकॉर्ड पहले मध्य अमेरिका में पाए गए थे, लेकिन वे किसी सटीक नतीजे तक नहीं पहुंचे. रेडियोकार्बन विश्लेषण के मुताबिक, यह खोज साल के किसी दिन की चित्रलिपि का एक बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है, जिसे 200 और 300 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था. यह ग्वाटेमाला में कहीं और पाए गए अन्य कैलेंडर चित्रलिपि की तुलना में एक हजार साल से भी ज़्यादा पुराना है.

इस स्टडी में लिखा गया है कि सबूत बताते हैं कि अब हम मेसोअमेरिका के सिर्फ ओक्साका इलाके को स्क्रिप्ट या कैलेंडर रिकॉर्ड रखने के लिए उत्पत्ति की जगह नहीं मान सकते. इस स्थिति से पता चलता है कि यह कैलेंडर बहुत पहले का है. ग्वाटेमाला के सैन बार्टोलो में स्थित लास पिंटुरास पिरामिड की नींव में सैकड़ों अन्य टुकड़ों के बीच 7 हिरण वाली तारीख पाई गई थी. इस पिरामिड में माया इतिहास के कई रहस्य मौजूद हैं.

पिरामिड के नीचे कई संरचनाएं हैं, जो कभी अपनी जगह पर खड़ी थीं लेकिन अब नीचे दबी हुई है. साल 2005 में निर्माण की पांचवीं परत के नीचे की खुदाई से प्लास्टर की दीवारों के अवशेष मिले, जिन्हें चित्रलिपि से सजाया गया था. ये निशान माया क्षेत्र में चित्रलिपि लेखन के शुरुआती प्रमाणों में से हैं. अब, उसी परत में बाद की खुदाई से पता चला है कि चित्रलिपि कैलेंडर का सबसे पहला प्रमाण हो सकता है.

This Could Be The Earliest Evidence of a 260-Day Maya Calendar Ever Found https://t.co/qTCeqTb1b5