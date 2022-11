दीमक होते हैं विनाशकारी, लेकिन साबित हुए दुनिया के सबसे अच्छे पैरेंट्स

फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक ने हाल ही में एक शोध किया है, जिसमें उन्होंने, माता-पिता के तौर पर दीमक के व्यवहार (Parental behaviors) का अध्ययन किया है. इस शोध में बहुत ही अनोखी बातों का पता चला है. शोध के नतीजे कहते हैं कि अपनी कॉलोनी के शुरुआती जीवन के दौरान, रानी और राजा दीमक माता-पिता के तौर पर सबसे कठिन काम करते हैं.

फंक्शनल इकोलॉजी (Functional Ecology) जर्नल में प्रकाशित यह शोध, इस विनाशकारी जीव के पीछे छिपे निस्वार्थ माता-पिता के व्यवहार को सामने लाता है. आपको बता दें कि दीमक केवल एक साल में, पूरी दुनिया में करीब 4000 करोड़ डॉलर का नुकसान करती है.

शोध के लेखक और UF/IFAS फोर्ट लॉडरडेल रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर में एंटोमोलॉजी के सहायक प्रोफेसर थॉमस चौवेंक (Thomas Chouvenc) का कहना है कि वैज्ञानिक अक्सर दीमक के बारे में यह सोचते हैं कि ये कीट कॉम्प्लेक्स कॉलोनी में रहता है, जहां श्रमिक, रानी और राजा समेत सभी की देखभाल करते हैं. विकसित कॉलोनियों में ऐसा ही होता है, लेकिन कॉलोनी बनाने के दौरान, नई रानी और राजा सबसे अच्छे माता-पिता होते हैं.

कॉलोनी की शुरुआत करते हैं पंखों वाले दो दीमक, जो किसी और कॉलोनी से बाहर निकले होते हैं. एक बार जब ये दोनों एक-दूसरे को ढूंढ लेते हैं, तो वे अपने पंख गिरा देते हैं और खुद को सबसे अलग कर लेते हैं, ताकि वे मेटिंग कर सकें और एक नई कॉलोनी शुरू कर सकें.

दीमक में, नई कॉलोनी में 'बाईपेरेंटल' केयर की जाती है यानी दो लोगों के ऊपर ही देखभाल की जिम्मेदारी होती है. यहां भी ये जिम्मेदारी नई रानी और राजा के कंधों पर ही होती है. लेकिन जैसे ही श्रमिक कीट उभरते हैं, कॉलोनी 'एलोपेरेंटल (Alloparental)' केयर में बदल जाती है, जहां छोटे भाई-बहनों की देखभाल बड़ी संतानें करती हैं.

इस शोध में, चौवेंक ने 450 भूमिगत दीमक कॉलोनियों (कॉप्टोटर्म्स- Coptotermes) पर स्टडी की, जो अपने शुरुआती चरण में थीं. चौवेंक ने बाईपेरेंटल से एलोपेरेंट केयर में बदलाव के दौरान रानी और राजा में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के समय की जांच की. शोध के मुताबिक, राजा और रानी का जोड़ा अपने पहले बच्चे की अथक देखभाल करता है. इस कदर मेहनत कि माता-पिता बुरी तरह थक जाते हैं. जब बच्चे काम करने लायक हो जाते हैं, तो राजा और रानी अपनी जिम्मेदारियां अपनी पहली संतान को दे देते हैं.

Study: Termite #queen and #king are the best parents in the world, until they're not https://t.co/ui9vLP2YFS https://t.co/OXN0AzdIQH