Space Temperature on Earth: धरती पर अंतरिक्ष सा तापमान, सुरंग में पारा माइनस 271 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा

अमेरिका के कैलिफोर्निया (California) में एक जगह है, जिसका नाम है मेन्लो पार्क (Menlo Park). यहां पर जमीन में 30 फीट अंदर एक 800 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है. जो इस समय अंतरिक्ष से भी ठंडी है. यहां का तापमान माइनस 271 डिग्री सेल्सियस है. यह सुरंग बनाई है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के SLAC नेशनल एक्सीलरेटर लेबोरेट्री ने. ताकि वो लीनैक कोहेरेंट लाइट सोर्स (LCLS) X-ray फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें.

वैज्ञानिकों ने इसे इतना ठंडा किया कि ये सुपरकंडक्टिंग यंत्र बन गया. अब ये इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी के साथ बढ़ा सकता है, वो भी बेहद कम नुकसान के. LCLS-2 इस समय ऐसे एक्स-रे तरंगों को पैदा करने का प्रयास कर रहा है, जो सामान्य एक्स-रे किरणों से 10 हजार गुना ज्यादा चमकदार हों. ये एक्स-रे हर सेकेंड दस लाख बार निकलेंगे. क्योंकि LCLS दुनिया का सबसे ताकतवर एक्स-रे पैदा करने वाला यंत्र है.

A half-mile-long tunnel 30 feet underground in Menlo Park, California, is currently colder than the rest of the cosmos. It houses a new superconductinghttps://t.co/IA1lWkXBZK#TECH #Technology #technews #programming #software #HATINC