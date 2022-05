Zero Shadow Day: सूरज के रहते हुए भी इस दिन गायब हो जाती है आपकी परछाईं... ये है वजह

हम जब भी धूप में जाते हैं, तो हमें हमारी छाया (Shadow) या परछाई नजर आती है. स्वाभाविक है कि जब धूप होती है, वहां छाया भी होगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन ऐसा भी आता है जब धूप तो होती है, लेकिन छाया नहीं. इस घटना को 'ज़ीरो शैडो डे' (Zero shadow day) या 'शून्य छाया दिवस' कहा जाता है.

इस घटना को साल में दो बार देखा जा सकता है. ज़ीरो शैडो डे साल में दो बार आता है. यह +23.5 और -23.5 डिग्री अक्षांश (Latitude) के बीच आने वाली जगहों पर दिखता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर (Tropics of Cancer) और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न (Tropics of Capricorn) के बीच आने वाली जगहों पर.

पृथ्वी पर अलग-अलग जगहों के लिए इनकी तारीखें भी अलग-अलग होती हैं. यह घटना तब होती है जब सूरज का झुकाव जगह के अक्षांश के बराबर हो जाता है. ज़ीरो शैडो डे पर, जब सूरज स्थानीय मध्याह्न रेखा (Local Meridian) को पार करता है, तो सूरज की किरणें जमीन पर किसी वस्तु के सापेक्ष बिल्कुल लंबवत (Vertical) पड़ती हैं. ऐसे में उस वस्तु की कोई छाया दिखाई नहीं देती.

मुंबई में सोमवार ज़ीरो शैडो डे की घटना देखी गई, जबकि दो दिन पहले यानी 14 मई को पुणे में इस घटना को देखा गया था.

#ZeroShadowDay In #Pune today! This happens twice a year (only between the two Tropics) when the Declination of the Sun is equal to the Latitude of the place. We had our school outreach programme at @IUCAApune today, and here are some of at 12.30 pm ⁦@IUCAAScipop⁩ #ZSD pic.twitter.com/xvlE2oKT8T