मौत के 5 घंटे बाद खराब हो चुकी आंख को वैज्ञानिकों ने फिर किया ज़िंदा 

इंसान की मौत के बाद उसके शरीर के कई अंग दूसरों के काम आ सकते हैं. हम बात कर रहे हैं ऑर्गन डोनेशन (Organ Donation) की, जिसमें आंखों का दान यानी नेत्र दान (Eye donation) को महादान कहा गया है. एक मृत व्यक्ति के शरीर में सबसे कम समय तक आंखें ही इस लायक रहती हैं कि उससे किसी दूसरे व्यक्ति की मदद हो सके.

कहा जाता है कि मौत के 4-6 घंटे के अंदर, आखें निकाल लेनी चाहिए, नहीं तो वह खराब हो जाती हैं. खराब होने के बाद आंखे किसी के भी काम नहीं आतीं. जबकि गुर्दे या लिवर जैसे अंगों को घंटों बर्फ में रखा जा सकता है.

उटाह यूनिवर्टिसी (University of Utah) जॉन ए. मोरन आई सेंटर में, पोस्टडॉक्टोरल रिसर्चर फातिमा अब्बास का कहना है कि हम मानव मैक्युला (Macula) में फोटोरिसेप्टर कोशिकाओं (Photoreceptor Cells) को ठीक करने में सफल रहे हैं. इन कोशिकाओं से हमें केंद्रीय दृष्टि (Central Vision) मिलती है और हम बारीक चीजें और रंगों को देख पाते हैं. इंसान की मौत के पांच घंटे बाद मिली आंखों में, इन कोशिकाओं ने तेज रोशनी, रंगीन रोशनी और प्रकाश की बहुत कम चमक पर प्रतिक्रिया दी.

फातिमा अब्बास नेचर जर्नल (Nature journal) में प्रकाशित एक नए शोख की मुख्य लेखक हैं. इस शोध का मकसद यह पता लगाना था कि न्यूरॉन्स (Neurons) कैसे मरते हैं और उन्हें पुनर्जीवित (Revive) करने का क्या तरीका है. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (Central Nervous System) के लिए एक मॉडल के तौर पर, टीम ने मानव रेटिना (Retina) का इस्तेमाल करते हुए, कई खोज कीं.

शोधकर्ता शुरुआत में फोटोरिसेप्टर कोशिकाओं को रिवाइव करने में सफल थे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे. इसलिए शोधकर्ताओं ने, मोरन आई सेंटर के वैज्ञानिक फ्रैंस विनबर्ग (Moran Eye Center scientist Frans Vinberg) के साथ मिलकर ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को दूर करने का एक तरीका खोजा. उन्होंने इसके लिए एक खास ट्रांसपोर्टेशन यूनिट बनाई, जो व्यक्ति की मौत के 20 मिनट के अंदर ली गई आंखों में ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्वों को रीस्टोर (Restore) कर सकती है.

इतना ही नहीं, उन्होंने एक और डिवाइस बनाया, जो इन रेटिना को विद्युत गतिविधि (Electrical Activity) उत्पन्न करने और आउटपुट को मापने के लिए स्टिम्यूलेट कर सकता है.

