रूस ने जारी किया Space Station के 'टूटने' का डरावना वीडियो, अलग हुआ उसका मॉड्यूल

रूस यूक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) के चलते अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (Internation Space Station - ISS) को लेकर काफी बयानबाजी हुई है. काम रोका गया है. लेकिन अब रूस इस विषय पर डराने वाला प्रोपेगैंडा फैला रहा है. यह बेहद डरावना है.

एक वीडियो में दिख रहा है कि रूस के कॉस्मोनॉट्स (Cosmonauts) स्पेस स्टेशन पर मौजूद बाकी एस्ट्रोनॉट (Astronauts) साथियों से मिलते हैं. फिर अपने मॉड्यूल में चले जाते हैं. इसके बाद रूसी मॉड्यूल स्पेस स्टेशन से अलग होता दिखता है. जिसकी मॉनटरिंग धरती पर मौजूद रूसी स्पेस एजेंसी से की जाती है. इस डराने वाले वीडियो को रूस के सरकारी मीडिया संस्थान नोवोस्ती (Novosti) ने जारी किया है.

अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (Internation Space Station - ISS) विज्ञान के क्षेत्र में शीत युद्ध के बाद का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समझौता है. शीत युद्ध के बाद अमेरिका और रूस ने अपने अलग-अलग रास्ते चुने थे. लेकिन बाद में दोनों एकसाथ काम करने को तैयार हो गए. स्पेस स्टेशन बनाया गया. मदद करने के लिए जापान, यूरोप और कनाडा साथ में आ गए. 30 सालों से दोनों स्पेस एजेंसी एकसाथ काम कर रही हैं. अब इस काम में मदद करने के लिए SpaceX जैसी निजी कंपनियां भी आ गई हैं.

Russian gov't-controlled RIA Novosti @rianru posted a video on Telegram made by @Roscosmos where cosmonauts say goodbye to Mark Vande Hei on #ISS, depart, and then the Russian segment detaches from the rest of ISS. @Rogozin is clearly threatening the ISS program. #NASA #Ukraine pic.twitter.com/fj2coK1xR1