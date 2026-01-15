scorecardresearch
 
अंतरिक्ष से पहला मेडिकल इवैक्यूएशन, चार एस्ट्रोनॉट्स मिशन छोड़ ISS से पृथ्वी पर लौट रहे

अंतरिक्ष से पहला मेडिकल इवैक्यूएशन जारी है. एक अंतरिक्ष यात्री की गंभीर तबीयत बिगड़ने के बाद Crew-11 के चार सदस्य ISS से तय समय से पहले पृथ्वी लौट रहे हैं. स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन यान गुरुवार को प्रशांत महासागर में उतरेगा. यह ISS के 25 साल के इतिहास में पहली ऐसी आपात वापसी है.

ISS के 25 साल के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हो रहा (Photo: X/NASA)
अंतरिक्ष से हो रहा पहला मेडिकल इवैक्यूएशन जारी है. फिलहाल चार अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हो गए हैं. गुरुवार तक इनका यान प्रशांत महासागर में उतर जाने की उम्मीद है. बता दें कि एक अंतरिक्ष यात्री की तबीयत गंभीर रूप से खराब होने की वजह से ऐसा करना पड़ा है. अब चार सदस्यीय दल को तय समय से पहले ही पृथ्वी पर लौटाया जा रहा है।

NASA की तरफ से बताया गया कि मिशन में शामिल एक अंतरिक्ष यात्री को स्वास्थ्य समस्या (medical concern) का सामना करना पड़ा, जिसे अंतरिक्ष में पूरी तरह जांच नहीं किया जा सकता था. इसलिए स्पेसएक्स के एक यान से ये एस्ट्रोनॉट्स वापस आ रहे हैं. बुधवार को इनका यान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से अलग होकर पृथ्वी की तरफ बढ़ा.

इस क्रू ड्रैगन यान में नासा के दो अंतरिक्ष यात्री, एक जापानी और एक रूसी अंतरिक्ष यात्री सवार हैं. अधिकारियों के मुताबिक, दल के एक सदस्य की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई थी. इसके चलते मिशन बीच में रोकना पड़ा। बीमारी से जुड़ी ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। ना ही अंतरिक्ष यात्री की पहचान उजागर की गई है.

ISS के 25 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसी मिशन को समय से पहले खत्म करना पड़ा है।

बता दें कि वापस आ रहे अंतरिक्ष यात्री Crew-11 मिशन का हिस्सा हैं. ये 1 अगस्त 2025 को पृथ्वी से ISS पर भेजे गए थे। Crew-11 मिशन को 6 महीने तक ISS पर रहने के लिए भेजा गया था, यानी इन यात्रियों की वापसी फरवरी 2026 के आखिरी में होनी थी.

