चीन में यांग्त्जे नदी का पानी कम हुआ तो अंदर से निकली 600 साल पुरानी बुद्ध की प्रतिमा 

बढ़ते तापमान और सूखे की वजह से चीन की यांग्त्जे नदी (Yangtze River) का जल स्तर गिर गया है, जिससे चीन के दक्षिण-पश्चिमी शहर चोंगकिंग (Chongqing) में एक जलमग्न द्वीप और उस पर बनी तीन बौद्ध मूर्तियों का खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि ये मूर्तियां 600 साल पुरानी हैं.

ये तीन मूर्तियां फोयेलियांग (Foyeliang) नाम के द्वीप की चट्टान के सबसे ऊपरी हिस्से पर पाई गई हैं. कहा जा रहा है कि ये मिंग और किंग राजवंशों के समय में बनाई गई होंगी. इनमें से एक मूर्ती पर बुद्ध कमल पर बैठे दिखाई दे रहे हैं.

चीन के दक्षिण-पश्चिमी इलाके में सूखे और तापमान तेजी से गिरने की वजह से यांग्त्जे नदी का जल स्तर तेजी से गिर रहा है. मौसम विभाग का कहा है कि यांग्त्जे बेसिन में जुलाई के बाद से सामान्य से करीब 45% कम बारिश हुई है. उच्च तापमान कम से कम एक और सप्ताह तक बना रह सकता है.

आपको बता दें कि चोंगकिंग में 34 काउंटी में करीब 66 नदियां सूख गई हैं. कुछ ऐसी स्थिति यूरोप की भी है. यूरोप भी इस वक्त गहरे सूखे की मार झेल रहा है. ऐसे में वहां सूख रही नदियों में से अनोखी और लंबे समय से पानी में डूबी हुए चीजें बाहर निकल रही हैं.

