Ax-4 Mission: क्वारनटीन में भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, स्पेस स्टेशन में जाने से पहले क्या होता है पूरा प्रोसेस?

26 मई, 2025 को Ax-4 टीम ने फ्लोरिडा पहुंचकर दो सप्ताह की क्वारंटाइन अवधि शुरू की. उनका पहला दिन पूरा हो गया है. यह मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की ओर जा रहा है, जो ऐक्सियोम स्पेस, स्पेसएक्स और नासा मिलकर पूरा करेंगे.

मिशन की लॉन्चिंग 8 जून, 2025 को या उससे पहले फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से होने की उम्मीद है. यह मिशन भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि यह इन देशों की 40 साल से अधिक समय बाद पहली सरकार प्रायोजित अंतरिक्ष यात्रा है.

मिशन का चालक दल

चालक दल चार सदस्यों से बना है, जिनमें शामिल हैं...

मिशन का उद्देश्य और महत्व

Ax-4 मिशन ISS पर लगभग दो से तीन सप्ताह तक रहेगा, जहां चालक दल वैज्ञानिक प्रयोग, तकनीकी प्रदर्शन और शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेगा. इन प्रयोगों में माइक्रोग्रैविटी के प्रभाव का अध्ययन, नई तकनीकों का परीक्षण और पृथ्वी अवलोकन शामिल हैं. मिशन में लगभग 60 अनुसंधान गतिविधियां हैं, जो 31 देशों, जैसे भारत, पोलैंड, हंगरी, सऊदी अरब, ब्राजील, नाइजीरिया, यूएई और यूरोप के अन्य देशों का प्रतिनिधित्व करती हैं.

यह मिशन न केवल वैज्ञानिक खोजों को बढ़ावा देगा, बल्कि अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति को विस्तार देगा. Axiom स्पेस विश्व का पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष स्टेशन, ऐक्सियोम स्टेशन बना रहा है, जो माइक्रोग्रैविटी में इनोवेशन और अनुसंधान को बढ़ावा देगा.

The first day of quarantine is complete! The #Ax4 team has landed in Florida. They are now entering a two-week quarantine phase to stay healthy as they gear up for their launch to the @Space_Station. pic.twitter.com/jAmBbFF7M5