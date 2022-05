मौत पर इंसानों की तरह दुख मनाते हैं हाथी, पहली बार हुए ये नए खुलासे

ये बात साल 2013 की है, तब संजीता पोखारेल ने पहली बार एशियाई हथिनी के मरने पर हाथियों के झुंड को विलाप करते देखा था. उनकी प्रतिक्रियाओं का वीडियो बनाया था. यह मादा हाथी संक्रमण की वजह से एक भारत के एक वन्य जीव अभ्यारण्य में मर गई थी. इसके शव के चारों तरफ युवा हाथी और झुंड के अन्य हाथी गोल घेरे में चक्कर लगा रहे थे.

स्मिथसोनियन कंजरवेशन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट की बायोलॉजिस्ट डॉ. संजीता पोखारेल ने कहा कि ये नजारा देख कर हमसे रहा नहीं गया. हमने एक उचित दूरी से पूरी घटना का वीडियो बनाया. संजीता के साथ जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी में वाइल्डलाइफ बायोलॉजिस्ट नचिकेता शर्मा भी थे. दोनों इस बारे में और अध्ययन करना चाहते थे. क्योंकि ऐसा नजारा हमेशा देखना मुश्किल होता है. क्योंकि हाथी अक्सर घने जंगलों में रहते हैं. या फिर घास वाले मैदानों में.

शव के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं हाथी

दोनों की स्टडी रिपोर्ट रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई है. दोनों बायोलॉजिस्ट ने दुनिया भर के लोगों से अपील की कि वो हाथियों के दुख जताने के वीडियो उन्हें यूट्यूब के जरिए भेज दें. इसके बाद उनके पास कई वीडियो आए जिसमें हाथियों के अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिले. हाथी शव को छूते थे. उनके चारों तरफ चक्कर लगाते थे. सुरक्षा देते दिखे. उसे उठाने के लिए लात मारते दिखे. यहां तक कांपते हुए भी दिखाई दिए.

शावक मरे तो हथिनी उठाकर घूमती है

अगर शावक हाथी मर जाता है तो उसकी मां हथिनी उसे अपनी सूंड़ से उठाकर घूमती भी है. इस तरह की स्टडी को कंपेरेटिव थानाटोलॉजी (Comparative Thanatology) कहते हैं. इसमें अलग-अलग जीवों के मरने पर उनके प्रति उनके साथी जीवों का क्या रिएक्शन रहता है, उसकी स्टडी की जाती है. डॉ. पोखारेल कहती हैं कि एशियाई हाथियों की तो कई कहानियां है. दुनियाभर के अखबारों में उनके रिएक्शन की कहानियां पब्लिश हुई हैं.

ज्यादातर चेहरे और कान को छूते हैं

यूट्यूब पर मिले वीडियो के जरिए दोनों बायोलॉजिस्ट ने हाथी के मरने पर अन्य हाथियों के रिएक्शन के 24 केस निकाले. इस स्टडी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रमन कुमार भी शामिल हुए. तीनों ने मिलकर नतीजा ये निकाला कि हाथी अपने साथियों के मरने पर जो सबसे सामान्य प्रतिक्रिया देते हैं, वो है छूना और सूंघना. हाथी आमतौर पर मृत हाथी के चेहरे और कान को छूते और सूँघते हैं.

