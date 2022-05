दांतों के अंदर जाकर करेंगे ज़िद्दी बैक्टीरिया की सफाई, देश में तैयार हुए इलाज करने वाले नैनो रोबोट्स

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और उसके स्टार्टअप, थेरानॉटिलस (Theranautilus) के शोधकर्ताओं न एक शोध किया है, जिसमें बताया गया है कि नैनो रोबोट्स (Nano Robot) चुंबकीय क्षेत्र (magnetic field) का इस्तेमाल करके दांतों के अंदर जाकर बैक्टीरिया को मार सकते हैं. जिससे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है, तो वे उसे ठीक कर सकते हैं.

RCT हमेशा सफल नहीं रहता

दांत के दर्द से परेशान लाखों लोगों का इलाज रूट कैनाल (Root canal) ट्रीटमेंट से किया जाता है. इस प्रक्रिया में दांत के अंदर इन्फेक्टेड सॉफ्ट टिश्यू यानी पल्प (Pulp) को हटाया जाता है और इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक या कैमिकल्स से दांतों को साफ किया जाता है. लेकिन ऐसा करने से भी कई बार, बैक्टीरिया पूरी तरह से साफ नहीं होते, खासकर एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरिया जैसे एंटरोकोकस फ़ेकलिस (Enterococcus faecalis)- जो दांत की बेहद सूक्ष्म कैनाल के अंदर छिपे रहते हैं जिन्हें, डेंटिनल ट्यूबल (Dentinal Tubules) कहा जाता है.

