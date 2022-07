पहली बार ऐसा मांसाहारी पौधा मिला जो गड्ढे में छिपकर करता है शिकार, वैज्ञानिक हैरान

हम अक्सर पौधों को शांत जीवों के रूप में देखते हैं. लेकिन सभी पौधे शांत नहीं होते. कुछ पौधे शिकारी भी होते हैं. मांसाहारी भी होते हैं. हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसे मांसाहारी पौधे खोजे हैं जो घात लगाकर शिकार करते हैं. इनके शिकार होते हैं- कीड़े, मकोड़े या फिर छोटे जीव. कई बार ये जमीन के पोषक तत्वों के सहारे जिंदा रह लेते हैं. लेकिन इन्हें कीड़े-मकोड़े पसंद हैं.

वैज्ञानिकों ने इस पौधे की खोज इंडोनेशिया के उत्तरी कालीमंतन प्रांत में मौजूद बोर्नियो द्वीप पर खोजा है. पहली बार इस तरह की प्रजाति की खोज हुई है. इससे पहले कभी भी ऐसे किसी पौधे की जानकारी वनस्पति विज्ञानियों (Botanist) को नहीं थी. इसका वैज्ञानिक नाम नेपेंथेस पुडिका (Nepenthes pudica) रखा गया है. इसके शिकार करने का तरीका भी पहली बार दर्ज किया गया है. फिलहाल इसे घड़े का पौधा बुलाया जा रहा है.

जमीन के अंदर या खोखले तनों में उगते हैं ये

चेक गणराज्य में पलाकी विश्वविद्यालय ओलोमौक के वनस्पति शास्त्री मार्टिन डानक कहते हैं कि यह पौधा घड़े के आकार का जाल बिछाता है. लेकिन यह जाल कैसे बनता है, इसकी जानकारी नहीं है. आमतौर पर ऐसे पौधे जमीन के ऊपर सतह पर या फिर पेड़ों के खोखले तनों में या फिर ट्यूब जैसे हिस्सों में पनपते हैं. घड़े जैसे पौधे और भी होते हैं, जिन्हें उत्तरी कालीमंतन में 2012 में देखा गया था.

