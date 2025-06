बोइंग में क्यों नहीं यात्रा करना चाहते थे खुद उनके कर्मचारी, प्लेन क्रैश के बाद फिर सेफ्टी पर सवालों के घेरे में कंपनी

आजकल हवाई यात्रा सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन हाल के दिनों में बोइंग विमानों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. खासकर, बोइंग 737 मैक्स जैसे मॉडलों में तकनीकी खामियों की शिकायतें सामने आई हैं, जिसके कारण इसके अपने कर्मचारी भी इन विमानों में यात्रा करने से कतराते हैं.

भारत में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने भी एयर इंडिया पर सख्त कार्रवाई की है, क्योंकि इसकी उड़ानों में सुरक्षा और अनुपालन में गंभीर चूक पाई गईं. आइए समझते हैं पूरे मामले को जिसमें एक्स पोस्ट्स और DGCA की कार्रवाइयों का विश्लेषण शामिल है.

बोइंग विमानों में खामियां: कर्मचारियों का डर

हाल ही में खबरें आई हैं कि बोइंग के कई कर्मचारी, जो इन विमानों के पुर्जे बनाते हैं, खुद इनमें यात्रा करने से बचते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इन विमानों के फ्यूजलेज (विमान का मुख्य ढांचा) में गंभीर खामियां पाई गई हैं. उदाहरण के लिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक, बोइंग 737 मैक्स 9 के फ्यूजलेज में दरारें और कमजोर जोड़ पाए गए, जो हजारों उड़ानों के बाद विमान को तोड़ सकते हैं.

"Federal Aviation Administration said last year it was investigating claims made by a Boeing engineer who said that sections of the fuselage of the 787 Dreamliner were improperly fastened together and could break apart mid-flight after thousands of trips." https://t.co/cSR1VVE7W4