Amazing Photo of Jupiter: जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप ने ली बृहस्पति ग्रह की अब तक की सबसे ज्यादा स्पष्ट तस्वीर

बृहस्पति ग्रह (Jupiter) के तूफानी ग्रेट रेड स्पॉट, छल्ले, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर अरोरा और अरोरा का परावर्तन ये सब एक तस्वीर में आजतक नहीं दिखाई पड़ा था. ऐसा पहली बार हुआ है कि जब जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (James Webb Space Telescope - JWST) ने बृहस्पति ग्रह की इतनी शानदार तस्वीर ली है. इसमें बृहस्पति ग्रह के दो छोटे सैटेलाइट्स और पीछे मौजूद आकाशगंगा भी पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं. ये अद्भुत तस्वीर है.

असल में यह तस्वीर James Webb ने 27 जुलाई 2022 को ली थी. तस्वीर का फॉर्मेट इंफ्रारेड था. बाद में कैलिफोर्निया की सिटिजन साइंटिस्ट जूडी स्मिट ने इस फोटो को प्रोसेस करके यह तस्वीर बाहर निकाली. जो हैरान करने वाली थी. इस तस्वीर में बृहस्पति ग्रह के अन्य कई फीचर्स सामने निकल कर आए हैं. आमतौर पर लाल रंग का दिखने वाला ग्रेट रेड स्पॉट इसमें सफेद रंग का दिख रहा है.

बृहस्पति ग्रह (Jupiter) के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा यानी नॉर्दन और साउदर्न लाइट्स की चमक दिखाई दे रही है. इसके अलावा एक वाइड-फील्ड तस्वीर में तो इस ग्रह के सभी हिस्से एक लाइन में दिख रहे हैं. उसकी धुंधली सी रिंग, उसके दो उपग्रह यानी चांद अमलथिया (Amarthea) और अद्रास्तिया (Adrastea). इनके पीछे आकाशगंगा में चमकते तारे दिख रहे हैं.

