अंतरिक्ष का आश्चर्य... James Webb Telescope ने ली तारे की अब तक की सबसे साफ तस्वीर

जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (James Webb Space Telescope - JWST) द्वारा ली गई इस चमकते तारे की तस्वीर को लेकर नासा (NASA) ने कहा कि टेलिस्कोप के 18 मिरर एलाइन हो चुके हैं. वो एकसाथ काम कर रहे हैं. यानी वो अब एक मिरर बन चुके हैं. हमें जितनी उम्मीद थी, उससे कहीं ज्यादा बेहतर तस्वीरें मिल रही हैं. यह हैरान करने वाला और खुशी देने वाला है.

JWST की टीम ने कहा कि हमारी आकाशगंगा के दूसरे छोर पर मौजूद जिस नारंगी तारे (Orange Star) की तस्वीर जेम्स वेब टेलिस्कोप ने ली है, वह धरती से करीब 2000 प्रकाश वर्ष दूर है. इस तारे का नाम है 2MASS J17554042+6551277. इसके विजुअल कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के लिए रेड फिल्टर का उपयोग किया गया था. ताकि तारे की चमक और अंतरिक्ष का अंधेरा आपस में मिलें न. इस चमकते तारे के पीछे कई आकाशगंगाएं और तारे दिख रहे हैं.

Small adjustments, major progress! Having completed 2 more mirror alignment steps, #NASAWebb ’s optical performance will be able to meet or exceed its science goals. Now that’s good optics! 😉 https://t.co/lGUdT9emkD #UnfoldTheUniverse Curious about this image? Thread ⬇️ pic.twitter.com/OQXb20rrL7

Webb इंजीनियर ली फिनबर्ग ने कहा कि आप इस तस्वीर में सिर्फ एक तारा नहीं देखेंगे. इसमें कई तारे हैं. आकाशगंगाएं और गहरा अंतरिक्ष है. अब तक जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (James Webb Space Telescope - JWST) की सभी कार्यप्रणालियां बेहतर तरीके से काम कर रही हैं. हमें उससे मिल रही तस्वीरों से काफी खुशी है. क्योंकि ये तस्वीरें हम सभी की उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर आ रही हैं.

धरती से सबसे दूर तैनात टेलिस्कोप का रिकॉर्ड

जनवरी के अंत में JWST को धरती से 1,609,344 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचा दिया गया था. इसके साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने नया इतिहास रचा था. क्योंकि इसके पहले अंतरिक्ष में इतनी दूरी किसी टेलिस्कोप को तैनात नहीं किया गया था. इसे धरती के चारों तरफ सेकेंड लैरेंज प्वाइंट (L2) पर तैनात किया गया है. धरती और सूर्य के बीच पांच लैरेंज प्वाइंट हैं. इन लैरेंज प्वाइंट पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का संतुलन बना रहता है.

Here's more info on the @NASAWebb field. Can ID only one galaxy at z=0.285, the rest don't have spectroscopic redshifts. Deepest optical image I can find is Pan-STARRS. The milky way star distance is 1,995 light years from @ESAGaia. I've added some labels for @marinakoren et al. pic.twitter.com/AJ3nflJ4qE