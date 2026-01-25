scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 25 January 2026: परेशानी में पड़ सकते हैं,भटकाव आ सकता है

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 25 January 2026: खुद को अकेला महसूस करेंगे.कार्य क्षेत्र में कार्यों को लेकर भटकाव आ सकता है.अपने उच्च अधिकारियों के सामने अपनी परेशानी रख सकते है

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- Ten of wands
किसी हादसे के चलते परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है.इस कारण मन असंतुष्ट हो सकता है.इन जिम्मेदारियों के चलते किसी नए व्यवसाय की योजना को बंद करना पड़ सकता है.इस समय की कठिन परिस्थितियां मन को व्याकुल कर सकती है. खुद को अकेला महसूस करेंगे.कार्य क्षेत्र में कार्यों को लेकर भटकाव आ सकता है.अपने उच्च अधिकारियों के सामने अपनी परेशानी रख सकते है.कार्य की व्यस्तता गुस्से और चिड़चिड़ाहट को बढ़ा सकती है.

परिजन इतनी अधिक व्यस्तता और चिड़चिड़ेपन की वजह से नाराज हो सकते है.मन के तनाव को दूर करने के लिए किसी शांत जगह पर जाने का विचार कर सकते है.पूर्व में किसी मित्र से उसकी गलत मंशा के चलते बातचीत बंद कर दी थी.अचानक से उससे हुई मुलाकात ने सभी गलतफहमियों को दूर कर सकती है.जीवनसाथी अपने बुरे व्यवहार की माफी मांग सकता है.गलत बात का समर्थन न करें.

स्वास्थ्य: जरा सी असावधानी के चलते चोट लग सकती हैं.ऊंचाई पर चढ़ते उतरते समय सावधान रहें.

सम्बंधित ख़बरें

तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है,विदेश यात्रा के योग हैं
भयभीत न हों. कार्य क्षेत्र में बेहतर करेंगे
नौकरी लग सकती है,चोट लगने की संभावना है
योजना बनाएंगे, धन की आवक बढ़ेगी
प्रेम संबंध में पड़ सकते हैं, सेहत का ध्यान रखेंगे

आर्थिक स्थिति:किसी की दिया उधार समय पर वापस ना मिलने से आर्थिक परेशानी हो सकती हैं.इस समय किसी को उधार ना दें.

रिश्ते: लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रखें.घमंडीपन लोगों को प्रभावित करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement