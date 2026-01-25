Kanya Tarot Rashifal 25 January 2026: परेशानी में पड़ सकते हैं,भटकाव आ सकता है

कन्या (Virgo):-

Cards:- Ten of wands

किसी हादसे के चलते परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है.इस कारण मन असंतुष्ट हो सकता है.इन जिम्मेदारियों के चलते किसी नए व्यवसाय की योजना को बंद करना पड़ सकता है.इस समय की कठिन परिस्थितियां मन को व्याकुल कर सकती है. खुद को अकेला महसूस करेंगे.कार्य क्षेत्र में कार्यों को लेकर भटकाव आ सकता है.अपने उच्च अधिकारियों के सामने अपनी परेशानी रख सकते है.कार्य की व्यस्तता गुस्से और चिड़चिड़ाहट को बढ़ा सकती है.

परिजन इतनी अधिक व्यस्तता और चिड़चिड़ेपन की वजह से नाराज हो सकते है.मन के तनाव को दूर करने के लिए किसी शांत जगह पर जाने का विचार कर सकते है.पूर्व में किसी मित्र से उसकी गलत मंशा के चलते बातचीत बंद कर दी थी.अचानक से उससे हुई मुलाकात ने सभी गलतफहमियों को दूर कर सकती है.जीवनसाथी अपने बुरे व्यवहार की माफी मांग सकता है.गलत बात का समर्थन न करें.

स्वास्थ्य: जरा सी असावधानी के चलते चोट लग सकती हैं.ऊंचाई पर चढ़ते उतरते समय सावधान रहें.

आर्थिक स्थिति:किसी की दिया उधार समय पर वापस ना मिलने से आर्थिक परेशानी हो सकती हैं.इस समय किसी को उधार ना दें.

रिश्ते: लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रखें.घमंडीपन लोगों को प्रभावित करेगा.

---- समाप्त ----