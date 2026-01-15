Kanya Tarot Rashifal 15 January 2026: कार्य पद्धति में बदलाव ला सकते है, दूसरों के झगड़े में न पड़ें

कन्या (Virgo):-

Cards:- Six of swords

लापरवाही और जल्दबाजी से बड़ी दुर्घटना हो सकती है. सजग रहे. कार्यों में जल्दबाजी से सफलता प्रभावित हो सकती है. धैर्य और संयम बनाए रखें. दूसरों पर अति विश्वास ना करें. अपने निर्णय स्वयं ले. किसी कार्य में दूसरों की नकल करना परेशानी ला सकता है. इस समय अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ता नजर आएगा. कुछ यात्राएं कष्ट दे सकती हैं. रुके हुए कार्यों में गति आएगी. बौद्धिक कार्यों में सफलता मिल सकती है. संतान की उच्च शिक्षा की चाह से उत्साहित होंगे.

प्रेम सम्बन्धों में सफलता मिल सकती है. किसी भी तरह के विवाद से बचें. किसी कार्य में पूरा करने में सहयोगी की मदद नहीं प्राप्त होगी. कार्यों में बेवजह जोखिम न लें. कार्य पद्धति में बदलाव ला सकते है. दूसरों के झगड़े में न पड़ें. नए सम्बन्धों को लेकर सचेत रहें. कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखें. सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य: खानपान में पौष्टिकता लाएं. ज्यादा मीठे और ठंडे खाद्य पदार्थों से दूर रहें.

आर्थिक स्थिति: अप्रत्याशित लाभ हो सकता है. चार पहिया वाहन खरीदने पर विचार कर सकते है.

रिश्ते:किसी नए व्यक्ति के साथ मुलाकात हो सकती हैं. बड़े बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान करें.

