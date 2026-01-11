Kanya Tarot Rashifal 11 January 2026: बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें, दिनचर्या को नियमित करें

कन्या (Virgo):-

Cards:- Death

इस समय कुछ ऐसी परेशानियां सामने आ सकती है.जिसमें सब कुछ खो देने का डर हो सकता है. ऐसी स्थिति में आत्मविश्वास और मनोबल को कम न होने दें.स्थितियों में परिवर्तन जरूर आएगा.धैर्य और संयम बनाए रखें.कार्य क्षेत्र में किसी बात को लेकर आरोप लग सकता है.इससे शर्मिंदा होंगे.जल्द ही इन आरोपों से मुक्त होने की कोशिश करेंगे.कुछ लोग आपकी भावनाओं से खिलवाड़ कर सकते है.उनसे दूर हो जाएं.कुछ निर्णय लेना आसान नहीं होंगे.

लेकिन जीवन की नई शुरुआत के लिए उनको लेना जरूरी है.इस बात का ध्यान रखें.ये समय बहुत ही मुश्किल हैं.किंतु आने वाला समय खुशियों भरा होगा.ऐसा विश्वास बनाए रखें.लोगों के साथ सोच समझकर कर व्यवहार करें.जरूरत से ज्यादा अच्छाई का फायदा लोगों को उठाने न दें.बार-बार किसी रिश्ते में यदि परेशानी बनी हुई है.तो बातचीत कर सुलझाने का प्रयास करें.गलतियों का दोहराव न करके उन्हें सुधरने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य: दिनचर्या को नियमित करें.वजन पर नियंत्रण खानपान को सही ढंग से करने से हो सकता है.



आर्थिक स्थिति: पैसों का लेनदेन सोच समझकर करें.किसी भी कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.खासकर आर्थिक मामलों में.

रिश्ते: लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें.किसी भी बात का अहंकार लोगों से दूर कर सकता है.



