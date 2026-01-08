scorecardresearch
 
Kanya Tarot Rashifal 8 January 2026: कन्या राशि वाले पैसों का लेनदेन सोच-समझकर करें, रिश्तों में आ सकती है दरार

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 8 January 2026: अपने हितों को अनदेखा न करें. हो सकता है कि आपके दोस्त आपकी अच्छाई का जरूरत से ज्यादा फायदा उठा रहे हो.  ऐसी स्थिति में अपने खर्चो को सीमित करें.  इस समय भीड़भाड़ से घबराहट हो सकती है.

कन्या (Virgo):-
Cards:-The Hanged Man 

अपने रूखे व्यवहार से परिजनों को नाराज कर सकते है. इस बात को समझना चाहिए. कि किसी का अंदर ओर रिश्ते को गंभीरता से न लेना. रिश्ते में दरार डाल सकता है. अपने हितों को अनदेखा न करें. हो सकता है कि आपके दोस्त आपकी अच्छाई का जरूरत से ज्यादा फायदा उठा रहे हो.  ऐसी स्थिति में अपने खर्चो को सीमित करें.  इस समय भीड़भाड़ से घबराहट हो सकती है. लोगों से दूर रहने का प्रयास करेंगे. शक्की स्वभाव के चलते किसी मित्र से विवाद हो सकता है. जिस कारण मन अशांत रहेगा.  कार्य की अधिकता के चलते परिजनों के साथ वक्त ना पिता अपने का अफसोस हो सकता है कार्य से विश्राम लेकर परिवार के साथ कुछ समय वक्त बिताने की योजना बनाएंगे कार्य क्षेत्र में कोई ऐसे कार्य की प्राप्ति हो सकती है.  जिससे हमेशा से करने की आपकी इच्छा बनी हुई थी. जल्द ही  इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. 

स्वास्थ्य: अनिद्रा की स्थिति हो सकती है. तनाव के चलते नींद ना आना सिरदर्द बढ़ा सकता है. 

आर्थिक स्थिति: पैसों का लेनदेन सोच समझ कर करें.  पैसा मिलने की उम्मीद प्राप्त होगी.  

रिश्ते: किसी व्यक्ति से परेशान हो सकते हैं. सामने वाले को कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. 

---- समाप्त ----
