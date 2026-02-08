scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 8 February 2026: गलतफहमी में ना पड़ें, वाद विवाद से दूर रहें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 8 February 2026: हमेशा सही बात का समर्थन करने का प्रयास करें.मन में किसी बात को तनाव रह सकता है.वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- Page of swords
विवाह की बात को लेकर परिवार के सदस्यों के साथ बहस हो सकती है.प्रिय से विवाह की बात पर सभी लोग असहमत है.हालांकि आपको विश्वास है. कि सभी लोग इस बात को स्वीकार कर लेंगे.थोड़ा समय जरूर लग सकता है. सामने वाले की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास  न करें.सुनी सुनाई बातों पर बिना सच्चाई जाने विश्वास करना रिश्तों में गलतफहमी का सकता है.किसी बड़े के जाने से काफी जिम्मेदारी आ गई है.रुके हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें.किसी को देखकर होड़ न करें.समय पर निर्णय लेने का प्रयास करे.शारीरिक समस्याओं के चलते मन में चिंता ज्यादा रहेगी.

सामने आ रही समस्याओं से डरकर पीछे कदम न हटाएं.आ रही स्थिति का डटकर मुकाबला करें.व्यवहार में गंभीरता लाइए.लापरवाही और जल्दबाजी से कार्य  को पूरा करना कार्य की सफलता पर संदेह खड़ा कर सकता हैं.हमेशा सही बात का समर्थन करने का प्रयास करें.मन में किसी बात को तनाव रह सकता है.वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. वाद विवाद से दूर रहें.बेवजह किसी के साथ उलझने की कोशिश न करें.

स्वास्थ्य :पैरों में दर्द को लेकर परेशान हो सकते है.ऐसी जगह जहां दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है.वहां पर सजग रहे.

सम्बंधित ख़बरें

ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा
पैसों का लेनदेन न करें,कही घूमने जा सकते हैं
लेनदेन में सावधानी बरतें,विदेश जा सकते हैं
आर्थिक लाभ होगा, नकारात्मक ना सोचें
अविश्वास की भावना में ना पड़ें, कार्यों को पूरा करेंगें

आर्थिक स्थिति: कुछ गलत निर्णय के चलते किसी की बातों में आकर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.इस स्थिति में खर्चों पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते :  जरा सा भी शक या गलतफहमी रिश्ते को तोड़ सकती है.छोटी छोटी सी बातों को बड़े पहाड़ में बदलने ना दें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement