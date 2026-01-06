Kanya Tarot Rashifal 6 January 2026: ज्यादा क्रोध आने पर खुद को शांत रखें, धन की आवक अच्छी रहेगी

कन्या (Virgo):-

Cards:- Queen of wands

विदेश में व्यापार करने वाले लोगों के लिए कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है. जो लोग आपके जीवन से ईर्ष्या करते है. उनसे थोड़ा सावधान रहें. अपने आस पास के वातावरण से जुड़े रहिए. पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बनाकर चलें. किसी लिए गए निर्णय पर पछता सकते है. इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल न करें. वाणी की सौम्यता मान सम्मान दिलवा सकती है. अपनी रचनात्मकता को बढ़ाएं. किसी पड़ोस के व्यक्ति से कहा सुनी हो सकती है. बातचीत में थोड़ा धैर्य और संयम बनाए रखें. जिस तरह जरूरत से ज्यादा मीठा खाना नुकसानदायक होता हैं.

और पढ़ें

उसी तरह ज्यादा मीठा बोलने वाले लोगों से भी सावधान रहना चाहिए. अपने उच्च अधिकारियों से रिश्ते अच्छे बनाए रखें. किसी को बिना मांगे कोई सलाह न दें. रिश्तों को मधुर बनाए रखें. दूसरों की जासूसी करने और बीच में टांग अड़ने की आदत को दूर कीजिए. इस आदत की वजह से लोग आपसे रिश्ता तोड़ सकते है. अपने परिजनों की बातों को अनसुना न करें. ज्यादा क्रोध आने पर खुद को शांत रखने का प्रयास करें. किसी के भी साथ गाली गलौज ना करें.

स्वास्थ्य:कोई ईर्ष्यावश कुछ गलत चीज खाने को दे सकता है. इससे तबियत खराब हो सकती है. सावधान रहें.

आर्थिक स्थिति: स्वर्ण आभूषण की खरीदी कर सकते हैं. धन की आवक अच्छी रहेगी.

रिश्ते: मित्र के ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती हैं. संतान की सुख सुविधा का ख्याल रखें.

---- समाप्त ----