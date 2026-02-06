Kanya Tarot Rashifal 6 February 2026: उधार न दें, पैसों को मित्रता के बीच न लाएं

कन्या (Virgo):-

Cards:- Death

किसी की सोच आपके खिलाफ हो रही है.ये बात अनुभव कर सकते है.सामने वाला किसी के बहकावे में आकर रिश्ते को बिगड़ने की शुरुआत कर सकता है.इस समय कोई गलत प्रतिक्रिया न देकर उसकी मंशा समझने की कोशिश करेंगे.बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार उनको प्रसन्न कर सकता है.पुराने लोग जिनके साथ खुद का सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे है.उनसे रिश्ते सीमित कर सकते है.लोगों की बातों में आकर गलत कदम न उठाये.अपनी सोच को सकारात्मक रखें.बार बार कार्यों में की गई गलती सामने वाले का विश्वास आपसे उठा सकती है.इस स्थिति को सही करें.

और पढ़ें

किसी को गलत सलाह न दें.गलत लोग और गलत कार्यों से दूर रहें.किसी ऐसे व्यक्ति का साथ देने से पहले सोचा विचार करें.जिसके साथ पूर्व में रिश्ते अच्छे न हो.पुरानी यादों से बाहर निकले.अतीत की गलतियों से सबक लें.किसी की कमियों का मजाक न उड़ाएं.अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण रखें.चिड़चिड़ाहट और गुस्से को परिजनों के ऊपर न निकालें.

स्वास्थ्य: किसी दवा का दुष्प्रभाव नाक से खून आने की समस्या बढ़ा सकता है.चिकित्सक से परामर्श लें.

आर्थिक स्थिति: किसी को बिना लिखा पढ़ी के उधार न दें.पैसों को मित्रता के बीच न लाएं.

रिश्ते: प्रिय के साथ नाराजगी को खत्म करने की कोशिश करें. परिवार के साथ समय बिताएं.

---- समाप्त ----