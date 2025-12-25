आज 25 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले कामकाज में बेहतर तालमेल पर बल दें, निवेश में जल्दबाजी से बचें

कन्या - समय प्रबंधन पर फोकस बनाए रखें. कार्यगति में तेजी लाएं. नियमितता बनाए रखें. कामकाज में धैर्य दिखाएंगे. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी पूरा करने का भाव रहेगा. नीतिगत बातों को व्यवहार में लाएं. हल्की चर्चा को अनदेखा करें. संसाधनों पर जोर रहेगा. आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाएं. विपक्षियों पर दबाव बढ़ाएंगे. आर्थिक लेनदेन पर फोकस होगा. बैंक लोन के कार्य बनेंगे. उधार से बचें. प्रतिभा और प्रदर्शन का संतुलन ही आगे बढ़ाएगा.

नौकरी व्यवसाय- भ्रम में न आएं. पेशेवरों के साथ बढ़ाएं. कामकाज में बेहतर तालमेल पर बल दें. सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ें. उधार के लेनदेन से बचें. सेवाक्षेत्र में परिणाम संवरेंगे. उतावली न करें.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्यों में लोभ प्रलोभन को त्यागे. निवेश में जल्दबाजी से बचें. अपरिचितों से दूरी रखेंगे. वित्तीय मामलों में नियंत्रित गतिविधि बनाए रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. लेनदेन में सजग रहें.

प्रेम मैत्री- अपनों से मन की कहनें में संकोच होगा. अन्य के दबाव में नहीं आएं. प्रेम स्नेह के मामलों में धैर्य और सहजता बढ़ाएं. चर्चा संवाद में आवेश में नहीं आएं. संबंधों में भरोसा बनाए रखें. सहज भेंट के अवसर बनेंगे. भावुकता पर अंकुश रखें. भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- दैहिक संकेतों को नजरअंदाज न करें. अनुशासन बनाए रखेंगे. मौसमी सावधानियों को बढ़ाएं. समता संतुलन बढ़ाएं. सेहत प्रभावित रह सकती है.

शुभ अंक: 1, 3, 5, 7

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. तर्क बढ़ाएं.

