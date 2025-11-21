scorecardresearch
 

Feedback

आज 21 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: सद्भाव बढ़ा रहेगा, एक दूसरे का भरोसा जीतेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 21 November 2025, Virgo Horoscope Today: आलस्य से बचें. पद प्रभाव बनाए रहेंगे. भेंट संवाद में रुचि लेंगे. सबका सहयोग रहेगा. विनय विवेक से काम लेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ें. सेहत का ध्यान रखेंगे.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या- वाणिज्यिक कार्यों में तेजी आएगी. सामाजिक कार्यों व संबंधों में शुभता बढ़ेगी. साहस पराक्रम दिखाने के अवसर बढ़ेंगे. बंधु बांधवों का सहयोग पाएंगे. उमंग उत्साह से भरे रहेंगे. कामकाजी यात्रा संभव है. पेशेवर जिम्मेदारियों को समझेंगे. सहकारी प्रयासों से जुड़ेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. परिचय व संबंधों का लाभ मिलेगा. अनुकूलन बना रहेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. छोटी बातों के प्रति संवेदनशील रहें. बड़ों के प्रति आदर बना रहेगा. शुभ सूचना मिल सकती है.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी गतिविधियों में सक्रियता आएगी. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. भेंटवार्ता असरदार रहेगी. कला प्रदर्शन के अवसर बने रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़ा रहेगा. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. करियर ग्रोथ में सहजता रहेगी. सहकारिता को बढ़ावा देंगे. वाणिज्यिक संबंधों का लाभ उठाएंगे. कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा. मामले लंबित नहीं रखें.

सम्बंधित ख़बरें

कन्या राशि वालों की पेशेवर प्रगति बनी रहेगी, अपनों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा 
कन्या: मन आपका उत्साहित रहेगा, धन कमाने के लिए योजना बनानी होगी 
Kanya rashi financial prospects and auspicious color for today
कन्या राशि के लिए धन के मामले हल होंगे 
कन्या: मन की चिंता दूर होगी, जरूरी काम समय पर पूरे होंगे 
अतिथि का आदर सत्कार करेंगे, शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे 

प्रेम मैत्री- घर परिवार में अनुकूलन बना रहेगा. प्रेेम स्नेह के प्रयास सफल रहेंगे. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. सभीे की भावनाओं का आदर रखेंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. मित्रता को बल मिलेगा. सद्भाव बढ़ा रहेगा. एक दूसरे का भरोसा जीतेंगे. सामंजस्यता रहेगी. प्रियजन प्रसन्न होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आलस्य से बचें. पद प्रभाव बनाए रहेंगे. भेंट संवाद में रुचि लेंगे. सबका सहयोग रहेगा. विनय विवेक से काम लेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ें. सेहत का ध्यान रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 3 5 और 6

शुभ रंग: चांदी के समान

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करें. मीठा बांटें. भेंटवार्ता बढ़ाएं. संकीर्णता त्यागें.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement