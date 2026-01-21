आज 21 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे, समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे

कन्या- कार्यक्षेत्र में मेहनत से परिस्थितियों को पक्ष में बनाए रखेंगे. जवाबदेह लोगों से भेंट मुलाकात होगी. निजी रिश्ते संवरेंगे. मित्रों का साथ सहयोग पाएंगे. रचनात्मकता बल पाएगी. कामकाजी गतिविधियों पर जोर देंगे. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. धोखेबाजी कार्य प्रभावित कर सकती है. विनम्रता बनाए रहें. परिश्रम से परिणाम बनेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे. नए लोगों पर अधिक भरोसा न करें. जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें. तार्किकता पर जोर दें.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में रुटीन संवारें. अनुशासन पर बल रखें. पेशेवरता बनाए रहें. सेवाक्षेत्र से जुड़े जन अच्छा करेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. कारोबार में सतर्कता लाएं. बहस विवाद एवं अकारण तर्क से बचें.

धन संपत्ति- लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखने का समय है. सफेदपोश ठगों से सजग रहें.ं लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाएं. नीतिगत मामलों में लापरवाही से बचें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहजता व समन्वय बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे. सहयोगियों की सलाह सुनेंगे. तार्किकता पर जोर रखेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तों में अनुकूलता बनी रहेगी. नकारात्मकता न बढ़ने दें.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक रोग दोष उभर सकते हैं. श्रमशीलता बनाए रहें. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. मनोबल बना रहेगा. योग प्राणायाम बढ़ाएं. सक्रियता रखें.

शुभ अंक : 3 और 5

शुभ रंग : गहरा हरा

आज का उपाय : सिद्धीविनायक गौरीपुत्र भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. अफवाह से बचें.

