आज 20 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों के कामकाजी प्रयासों में सक्रियता आएगी, आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी

कन्या - मित्रों के सहयोग से कामकाजी परिणामों को साधेंगे. कार्य व्यापार में सूझबूझ व रचनात्मक प्रयासों से आगे बढ़ेंगे. मित्र संबंधां में शुभता बढ़ेगी. महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करेंगे. कार्यगति उम्मीद से बेहतर रहेगी. समय का प्रबंधन रखेंगे. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे. महत्वपूर्ण कार्या को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रभावी रहेंगे. महत्वपूर्ण गतिविधियों में रुचि बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्ययोजनाओं में बड़ों के निर्देशों को बनाए रखेंगे. लक्ष्य तेजी से पूरे करेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा रहेगा. परीक्षा में अच्छा करेंगे. कामकाजी प्रयासों में सक्रियता आएगी. विविध परिणाम सकारात्मक रहेंगे.

धन संपत्ति- लाभ बेहतर बना रहेगा. कारोबार प्रभावशाली रहेगा. अनुकूलन का लाभ उठाएंगे. आर्थिक गतिविधियों में सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहतर होगा. विभिन्न स्त्रोतों से आय बनेगी.

प्रेम मैत्री- प्रियजन के साथ वक्त बिताएंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. प्रेमभाव प्रदर्शन में आगे रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुख सौख्य से समय बिताएंगे. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. बड़ों की सुनेंगे. परिजनों से मिलने में रुचि बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन से काम ल्रेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. जरूरी चर्चा कर पाएंगे. उपलब्धियां बढ़ेंगी.

शुभ अंक : 2, 4, 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. अनुशासन रखें.

