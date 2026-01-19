scorecardresearch
 
आज 19 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: आर्थिक लेनदेन में प्रभावी स्थिति रहेगी, सहज सतर्कता बढ़ाए रहेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 19 January 2026, Virgo Horoscope Today: आर्थिक लेनदेन में प्रभावी स्थिति रहेगी. सहज सतर्कता बढ़ाए रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे. समकक्षों का सहयोग पाएंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे. विभिन्न मामले बनेंगे. बहस विवाद को टालेंगे.

कन्या- मित्रों का साथ बना रहेगा. व्यर्थ की चिंता व आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. पेशेवर उत्साह और विश्वास से भरे रहेंगे. अवसर पर बात रखेंगे. शिक्षा संस्कार बेहतर बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे. निजी मामलों में शुभता बढ़ेगी. निरंतरता रखेंगे. महत्वपूर्ण ल़़क्ष्यों पर फोकस रहेगा. मित्रों एवं सहकर्मियों का विश्वास जीतेंगे. वचन निभाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- स्पष्टता बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों को गति देंगे. लक्ष्य समय पर पूरा करेंगे. कामकाजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. सभी प्रभावित होंगे. कला कौशल से अपेक्षित परिणाम निकालेंगे. तेजी बनी रहेगी.

धन संपत्ति-  आर्थिक लेनदेन में प्रभावी स्थिति रहेगी. सहज सतर्कता बढ़ाए रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे. समकक्षों का सहयोग पाएंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे. विभिन्न मामले बनेंगे. बहस विवाद को टालेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में विश्वास बढेगा. मन के मामलों में भेंट मुलाकातें बढ़ेंगी. बात रखने में पहल और उत्साह बनाए रखेंगे. रिश्तों में विश्वास दिखाएंगे. प्रियजनों को समय देंगे. भावनात्मकता मामलों में बेहतर रहेंगे. आत्मविश्वास से पक्ष रखेंगे. मित्र साथ निभाएंगे. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. संबंधों पर जोर देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. बड़ों की सुनेंगे. दिनचर्या संवार पाएगी. रुटीन रखेंगे. सभ्यता संस्कार बढ़ेंगे. सक्रियता रखेंगे. मनोबल ऊंचा होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 3 5 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. जलाभिषेक करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. आज्ञाकारिता रखें.

