आज 17 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों की नए लोगों से होगी मुलाकात, व्यापार रहेगा प्रभावशाली

कन्या - करियर व्यवसाय में अपेक्षित सफलता से उत्साह बढ़ेगा. आर्थिक मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी. नवकार्य में सहजता बनी रहेगी. उल्लेखनीय मामले गति लेंगे. लाभ और उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. बड़े लक्ष्य पाने की कोशिश होगी. कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे. तेजी से कार्य करेंगे. परिजनों से भेंट होगी. अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं. महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे. शासन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा. सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज उत्तम परिणाम बनेंगे. प्रतिभा के बल पर आगे बने रहेंगे. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. लक्ष्य पाने की सोच रखेंगे. सभी का सहयोग बना रहेगा. वाणिज्यिक अनुकूल रहेगा. प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा.

धन संपत्ति- उपलब्धियां बढ़ी रहेंगी. व्यापार प्रभावशाली रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. कामकाज के अवसरों को भुनाएंगे. प्रबंधकीय प्रदर्शन बेहतर रखेंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. सभी का साथ समर्थन पाएंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक स्तर बेहतर होगा. घर परिवार में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. रिश्तों में मिठास बनाए रहेंगे. प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. अपनों के साथ सुखद बांटेंगे. आवश्यक सूचना साझा करेंगे. मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. अपनो के साथ स्मरणीय पल बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक बना रहेगा. वाणी व्यवहार में मिठास बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. व्यक्तित्व संवरेगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 और 8

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य दें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. तेजी बढ़ाएं.

---- समाप्त ----