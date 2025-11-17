आज 17 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: लक्ष्य की ओर गतिशीलता रखेंगे, धनधान्य के विषयों में रुचि लेंगे

कन्या- महत्वपूर्ण कार्य व्यापार को अपेक्षित गति प्रदान करेंगे. सफलता का प्रतिशत उम्मीद से बेहतर बना रहेगा. नवाचार को बल मिलेगा. शुभ्ज्ञ सूचना प्राप्त हो सकती है. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. रचनात्मकता बनी रहेगी. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. शुभता का संचार रहेगा. लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. श्रेष्ठ प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ उम्मीद के अनुरूप रहेगा. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. सुख सौख्य बढ़ेगा. परिजनों का साथ सहयोग पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. कार्य व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें. नई सोच और अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. तार्किकता पर जोर बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. कामकाजी परिस्थितियां नियंत्रित रहेंगी.

धन संपत्ति- सहकारी प्रयासों में गति आएगी. कीमत बढ़ाने पर जोर बनाए रखेंगे. आर्थिक उन्नति के अवसर भुनाएंगे. सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. लक्ष्य की ओर गतिशीलता रखेंगे. धनधान्य के विषयों में रुचि लेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में मिठास बनी रहेगी. रिश्तों में सक्रियता दिखाएंगे. अपनों के साथ सुखद पल साझा करेंगे. सब की बात धैर्य से सुनेंगे. सभी से सकारात्मक व्यवहार रहेगा. जरूरी बात कहेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे. साथ विश्वास पाएंगे. परिजनों के साथ भ्रमण पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- जीवनशैली आकर्षक रहेगी. सामंजस्यता व लोकप्रियता बढ़ेगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : मूनलाइट

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. व्रत संकल्प रखें.

