आज 15 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: मकर संक्रांति पर कन्या राशि वाले कामकाजी विषयों में जिम्मेदार रहेंगे, आर्थिक लाभ होगा

Aaj ka Kanya Rashifal 15 January 2026, Virgo Horoscope Today: साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता रखेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा.

कन्या - साहसिक कार्यों में आगे रहेंगे. पहल पराक्रम बढ़ा रहेगा. कार्य विस्तार के मामलों को गति देंगे. वाणिज्यिक में यात्राएं सफल होंगी. वाद संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करेंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे. संकोच दूर होगा. कामकाजी स्थिति संवरेगी. साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता रखेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में गति बनी रहेगी. कामकाजी विषयों में जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सीख सलाह सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. कला प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. व्यापार में सफलता बनेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. सहकारिता का भाव बढ़ेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा. यात्रा हो सकती है. मामले लंबित रखने से बचें. भेंटवार्ता सफल रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के साथ वक्त बिताएंगे. अपनों से सुख सौख्य बांटेंगे. मन के मामलों में फोकस बढ़ेगा. संबंधों में सहजता संतुलन रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. विनम्र रहेंगे. सभी से सामंजस्य रखेंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आलस्य में न आएं. जिद त्यागें. प्रबंधन संवारें. स्वास्थ्य व्यक्तित्व सुधार पर रहेगा. मनोबल मजबूत होगा. विविध प्रयासों में सक्रियता रहेगी.

शुभ अंक : 3, 5, 6 और 8

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : जगत्पिता भगवान श्रीहरि विष्णु और देवीं मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. प्रवचन सुनें.

