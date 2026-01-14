scorecardresearch
 
आज 14 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: करियर में उत्साह बना रहेगा, साहस से उचित राह बनाएंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 14 January 2026, Virgo Horoscope Today: कार्यविस्तार के लक्ष्य रखेंगे. करियर में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर उम्मीद पर खरे उतरेंगे. वाण्ज्यिक विषयां में अच्छा करेंगे. संकोच दूर होगा. साहस से उचित राह बनाएंगे.

virgo horoscope
कन्या- सामाजिक स्तर संवार पाएगा. संपर्क संवाद बेहतर होगा. सभी से तालमेल बनाए रखेंगे. विविध मामले व्यवस्थित रहेंगे.घर परिवार से करीबी बढ़ेगी. निजी रिश्तों पर जोर रखेंगे. तर्क विवाद से दूर रहेंगे. घरेलु मामले सामान्य रहेंगे. तार्किक संतुलन बनाए रखें. व्यवहार में सहजता सजगता लाएं. स्वजनों पर आरोप-प्रत्यारोप से बचेंगे. साहस पराक्रम के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयों को विश्वास से आगे बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्यविस्तार के लक्ष्य रखेंगे. करियर में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर उम्मीद पर खरे उतरेंगे. वाण्ज्यिक विषयां में अच्छा करेंगे. संकोच दूर होगा. साहस से उचित राह बनाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक योजनाओं पर जोर देंगे. वित्तीय परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यों की सूची बनाएंगे. सत्ता में प्रभाव बनाए रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. निरंतरता बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक विषय बेहतर बने रहेंगे. निजी मामले संवार पाएंगे. प्रेम और स्नेह का भाव बढ़ा रहेगा. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अनोखी कोशिश रखेंगे. स्वजनों का साथ विश्वास पाएंगे. मेहमानों का आना होगा. अपनों की सुनेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. संवाद में विनम्रता बढ़ाएंगे. छोटी बातों को अनदेखा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सवेदनशीलता रखेंगे. सहज सतर्कता बढ़़ाएंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. समकक्षों से सामंजस्य रखेंगे. सेहत सामान्य रहेगी. नियमित जांच बनाए रखेंगे.
शुभ अंक : 5 और 7

शुभ रंग : गहरा हरा

आज का उपाय : ऊर्जा के अधिष्ठाता भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. तिल तिलहन और काली वस्तुओं का दान करें. श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दूर्वा पान मोदक चढ़ाएं. योग प्राणायाम बढ़ाएं. सामंजस्य रखें.

