आज 14 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: वचन निभाएंगे, संबंधों में शुभता रहेगी

कन्या - आत्मनियंत्रण बनाए रखेंगे. पारिवारिक वातावरण शुभकर रहेगा. साख और प्रभाव का लाभ उठाएंगे. अपनों का सहयोग पाएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. रचनात्मक विषयों में बेहतर रहेंगे. तेजी का प्रयास रखेंगे. संवेदनशीलता में वृद्धि होगी. अप्रत्याशित मामले पक्ष में रहेंगे. घरवालों की अपेक्षा पर खरे उतरेंगे. अपनों को सरप्राइज देंगे.योजना के अनुरूप कार्यगति रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. व्यवहार विनम्र रहेगा. सलाह से निर्णय लेंगे. कामकाज में पहल बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियां निभाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- आधुनिक कार्य व्यापार पर जोर देंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. सृजनात्मक कार्योंं से जुड़ाव रखेंगे. विविध विषयों में नवाचार बढ़ाएंगे. पेशेवर मामलों में विनय विवेक रखेंगे. सामंजस्य से काम लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. बचत व संग्रह के प्रयास संवारेंगे. अधिकारियों व वरिष्ठों से भेंट होगी. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. लाभ के स्त्रोत विकसित होंगे. वित्तीय कार्योंं में उत्साह बढ़ाएंगे.



प्रेम मैत्री- प्रेम भाव बल पाएगा. आपसी विश्वास और सूझबूझ से काम लेंगे. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. परिजन प्रसन्न होंगे. सभी का ख्याल रखेंगे. भेंटवार्ता में रुचि बढ़ाएंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. वादा वचन निभाएंगे. संबंधों में शुभता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यर्थ संवाद से बचेंगे. अनोखे कार्य करने की सोच रहेगी. कोशिशें बल पाएंगी. स्वास्थ्यगत अवरोध दूर होंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे.

शुभ अंक : 1 5 और 8

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. बड़प्पन रखें.

